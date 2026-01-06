Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr internat cu o fractură de femur a murit la secția de ortopedie, înainte să fie operat

Mai multe persoane au protestat spontan, marți, în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la secția de ortopedie a unității medicale, a anunțat Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Buzău, potrivit Agerpres.

Pacientul ar fi urmat să fie operat în cursul zilei de luni, 5 ianuarie, însă personalul medical susține că starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc, survenind decesul.

Cauzele morții tânărului vor fi stabilite în urma necropsiei, care este programată în cursul zilei de miercuri, în cauză fiind sesizat și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău.

Pentru transparență, un expert criminalist din cadrul IPJ Buzău va asista la procedură, a anunțat managerul SJU Buzău, Sorin Pătrașcu.

„Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparență, să fie prezent și un expert criminalist din cadrul IPJ-ului. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparență în ceea ce s-a întâmplat, ca și act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoștința familiei prin raportul necropsiei”, a spus managerul SJU Buzău.

Acesta a menționat că la autopsie poate lua parte și un expert din partea aparținătorilor, acest aspect urmând să fie stabilit de familie.

Conform purtătoarei de cuvânt a SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul care a decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, pacientul fiind adus la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat pe secția de ortopedie a Spitalului Județean pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat și tratament specific.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău.

Ea a adăugat că astfel de cazuri „s-au tratat și se tratează” în cadrul spitalului și că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgență medicală imediată”.