Protestarii pro-europeni din Georgia, condamnați la închisoare. Represiunea împotriva opoziției se intensifică

Protest față de proiectul de lege privind „transparența influenței străine”, după ce acesta a fost aprobat, la Tbilisi, Georgia, pe 14 mai 2024. , Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Justiţia georgiană a condamnat miercuri la câte doi ani de închisoare 11 persoane care au participat la manifestaţiile proeuropene care au loc în această ţară din Caucaz anul trecut. Aceste noi condamnări au loc la o zi după altele similare, informează AFP, preluată de Agerpres.

Georgia, fostă republică sovietică obişnuită cu crizele politice, are ambiţia oficială de a adera la Uniunea Europeană, însă partidul puterii Visul Georgian este acuzat de detractorii săi de derivă autoritară şi că doreşte să apropie ţara de Rusia.

Autorităţile susţin că nu au deviat de la ambiţiile europene ale ţării şi acuză în schimb opoziţia şi Bruxellesul că încearcă să destabilizeze Georgia şi să facă pe teritoriul ei un nou front în faţa Moscovei.

Miercuri, un tribunal din capitala Tbilisi a declarat vinovate 11 persoane, printre care actorul Andro Şişinadze, potrivit agenţiei Interpress. Aceste persoane erau acuzate de „acţiuni în grup care au adus atingere ordinii publice” în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale de anul trecut. Fiecare dintre aceste persoane a fost condamnată la câte doi ani de închisoare.

Această decizie are loc la o zi după condamnarea de un tribunal din Tbilisi a altor opt manifestanţi la pedepse de până la doi ani şi jumătate de închisoare pentru capete de acuzare similare.

Ea survine de asemenea după o serie de arestări ale unor lideri ai opoziţiei, militanţi ai drepturilor omului şi jurnalişti, o tendinţă care a suscitat îngrijorarea Occidentului.

Manifestaţiile antiguvernamentale continuă regulat la Tbilisi, chiar dacă participarea la ele s-a diminuat în raport cu anul trecut, când zeci de mii de persoane ieşiseră în stradă după alegerile legislative din octombrie 2024, considerate de opoziţie fraudate.

Bruxellesul a avertizat că autorităţile compromit candidatura Georgiei la aderare la Uniunea Europeană (UE), aspiraţie care este înscrisă în Constituţia ţării şi care este susţinută, potrivit sondajelor de opinie, de circa 80% din populaţie. SUA şi mai multe ţări europene au impus sancţiuni împotriva unor responsabili ai partidului Visul Georgian.