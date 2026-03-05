Proteste ale adolescenților germani împotriva serviciului militar. Liceenii vor să evite înregistrarea în listele armatei

Mii de copii şi adolescenţi au ieşit joi să protesteze pe străzile oraşelor din Germania împotriva noii legi a serviciului militar, transmite DPA, preluată de Agerpres.

„Greva şcolară împotriva recrutării” a atras 50.000 de participanţi la nivel naţional, au declarat organizatorii.

După luni de deliberări, administraţia cancelarului Friedrich Merz a adoptat o lege la sfârşitul anului trecut pentru a reintroduce serviciul militar – iniţial voluntar – în efortul de a creşte numărul de soldaţi.

Recrutare obligatorie pentru tinerii de 18 ani

Toţi adolescenţii vor primi un chestionar după ce împlinesc 18 ani, ca prim pas pentru a evalua capacitatea şi motivaţia lor de a servi în armată. Băieţii sunt obligaţi să completeze formularul, în timp ce fetele îl completează dacă doresc acest lucru.

La Berlin, tinerii s-au adunat în Potsdamer Platz şi au mers spre Oranienplatz din Kreuzberg. Poliţia a numărat aproximativ 3.000 de participanţi, în timp ce organizatorii au declarat că au participat 6.000 de elevi.

Protestatarii au purtat pancarde prin care îl îndemnau pe cancelarul Merz să meargă pe front, în timp ce scandau „niciodată, niciodată, niciodată recrutare obligatorie”.

Au existat demonstraţii şi în multe alte oraşe. Potrivit poliţiei, aproximativ 600 de tineri au ieşit în stradă la Munchen.

În landul vestic Renania de Nord-Westfalia, mitinguri mai mari au fost planificate la Bonn şi Dusseldorf, în timp ce la Hamburg, şcolarii urmau să demonstreze spre sfârşitul după-amiezii.

Noua lege a serviciului militar, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, este prezentată drept un răspuns la presupusa ameninţare reprezentată de Rusia, Germania fiind în urmă în ceea ce priveşte obiectivele sale de recrutare NATO.

Programul este destinat să ajute la creşterea numărului de trupe de la 180.000 la 260.000, o forţă de rezervă suplimentară urmând să ajungă la un efectiv de 200.000 de combatanţi.