Germania a adoptat noua lege controversată privind serviciul militar pe fondul amenințării rusești

Parlamentul Germaniei a aprobat vineri o nouă lege controversată privind serviciul militar, care urmărește să crească efectivele forțelor armate și să întrunească țintele NATO pe fondul tensiunilor cu Rusia care alimentează apelurile pentru capacități de apărare mai solide în întreaga Europă, transmite Reuters.

Legislația, adoptată de guvern la sfârșitul lunii august și blocată până acum în parlament din cauza dezbaterilor aprinse, introduce un sistem cu două componente. Prima este un serviciu voluntar, mai bine plătit, menit să atragă tineri recruți.

Controversele sunt legate de a doua măsură: dacă numărul de înrolări voluntare nu este suficient, legiuitorii pot activa încorporarea obligatorie, în funcție de necesitățile forțelor armate.

Totuși, această măsură ar necesita un vot separat în Bundestag și ar putea implica tragere la sorți dacă numărul celor eligibili pentru încorporare îl depășește pe cel al recruților de care este nevoie.

Ministerul Apărării va raporta parlamentului cifrele privind recrutarea la fiecare șase luni.

Germania vrea ca legea să o ajute să își crească armata

Proiectul de lege stabilește obiective ambițioase de extindere pentru Bundeswehr, vizând până la 260.000 de soldați activi – față de 183.000 în prezent – și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035.

Într-o măsură nemaivăzută de la suspendarea încorporării în 2011, toți bărbații născuți după 1 ianuarie 2008 vor trece printr-o evaluare medicală, introdusă treptat, pe măsură ce capacitatățile o permit.

Atât bărbații, cât și femeile de 18 ani vor primi solicitări de a-și declara disponibilitatea de a servi, deși doar bărbații sunt obligați să răspundă.

Decizia Germaniei urmează unei tendințe europene mai largi, întrucât Franța, Italia și Belgia extind serviciul voluntar, în timp ce statele nordice și baltice întăresc încorporarea obligatorie ca răspuns la agresiunea Rusiei.