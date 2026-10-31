Proteste ale tinerilor în Franța și Germania. Ministrul francez de Interne i-a avertizat pe manifestanți că riscă amenzi dacă își ascund fața cu măști de Halloween

Manifestații au loc sâmbătă în mai multe orașe din Franța și Germania, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, finanțarea educației și politicile de mediu. În Franța, ministrul de Interne Laurent Nuñez i-a avertizat pe protestatari că riscă amenzi de 150 de euro dacă folosesc măști de Halloween pentru a-și ascunde identitatea în spațiul public, relatează The Guardian.

La Paris, manifestanții au pornit în marș din zona Porte de Bagnolet. Proteste sunt organizate și în Lille și Lyon. Ministerul francez de Interne a estimat că aproximativ 15.000 de persoane participă la manifestații în întreaga țară și a descris situația drept „în general calmă”.

Până la ora locală 14:00, poliția arestase 27 de persoane, potrivit AFP.

În Germania, manifestații au loc în Berlin, Hamburg, Frankfurt și Dresda. Poliția din Berlin a anunțat mobilizarea a încă 1.500 de agenți pentru a gestiona protestele.

Demonstrațiile au loc în aceeași perioadă cu Halloweenul, însă ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, i-a avertizat pe protestatari că folosirea costumelor pentru a-și ascunde identitatea în scopuri rău intenționate poate atrage o amendă de 150 de euro.

„Folosirea Halloweenului ca pretext nu constituie un motiv legitim pentru a-ți acoperi fața în spațiile publice”, a declarat acesta.

🚨🇫🇷🪧 FLASH | Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent à Paris, entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton. (@LucAuffret) https://t.co/4YMdsSLkwd — Impact (@ImpactMediaFR) October 31, 2026

Sindicatele studențești din Franța anunță blocarea accesului în școli și universități

La Paris s-au adunat numeroși manifestanți. Două sindicate studențești franceze au cerut blocarea accesului în școli și universități marți și joi.

„Vom bloca accesul și apoi vom participa la manifestația din 5 noiembrie, ca răspuns la apelul angajaților care au anunțat o grevă”, le-a transmis protestatarilor Sabrine Kharbach, purtătoarea de cuvânt a sindicatului Union Étudiante, potrivit publicației Le Monde.

„Dacă vor să interzică manifestațiile în fiecare săptămână, dacă vor să interzică marșurile care s-au desfășurat întotdeauna în mod pașnic, le vom demonstra că se înșală”, a adăugat aceasta.

„Până acum, guvernul nu a oferit încă un răspuns concret la revendicările tinerilor”, a declarat Manon Moret, secretara generală a Uniunii Naționale a Studenților din Franța (UNEF).

Traseul manifestației din Paris a fost limitat la estul capitalei, între Porte de Bagnolet și Porte de Charenton. Poliția a respins solicitarea organizatorilor ca marșul să înceapă din Place de la Bastille și să continue spre Place de la Nation, în centrul Parisului.

Potrivit presei locale, un tribunal din Paris a anulat joi interdicția privind traseul Bastille-Nation. Prefectura de poliție a contestat imediat decizia la cea mai înaltă instanță a țării, care a răsturnat hotărârea instanței inferioare vineri dimineață.

Organizatorii protestelor din Germania: „Discursul despre violență încearcă să distragă atenția de la revendicările noastre”

Organizatorii manifestațiilor din Germania au respins avertismentele autorităților potrivit cărora grupări violente ar putea încerca să se infiltreze în proteste.

Grupul Gen Z regelt (Generația Z rezolvă), care coordonează manifestațiile, le-a cerut susținătorilor să protesteze pașnic.

Organizatorii se așteaptă ca peste 160.000 de persoane să participe vineri la demonstrații, pentru a cere finanțare mai mare pentru școli, măsuri împotriva creșterii costului vieții și acțiuni mai ferme pentru protecția climei.

„Retorica presei împotriva protestelor a fost amplificată și urmărește, de fapt, să distragă atenția de la revendicările noastre principale, prin promovarea unui discurs despre violență”, a declarat Veronika Dinter, purtătoarea de cuvânt a mișcării, pentru postul german de radio Deutschlandfunk.

Paris – Berlin? WallaschVorOrt am Brandenburger Tor. Aussenreporter @LeipGregor81263 schaut sich das für Euch an: https://t.co/XzF2SloXDT — Alexander Wallasch (@AlexWallasch) October 31, 2026

Alexander Throm, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partid aflat la guvernare, a cerut ca o repetare a violențelor din Franța „să fie împiedicată cu orice preț”.

Șefa poliției din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a anunțat că încă 1.500 de agenți vor fi mobilizați în capitala Germaniei, dar a subliniat că există puține indicii privind pregătirea unor atacuri asupra persoanelor sau bunurilor.