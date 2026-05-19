Protestele violente fac băncile să se închidă într-o mare capitală din America de Sud

Mai multe bănci boliviene au închis temporar marți sucursale din capitala La Paz, invocând preocupări legate de securitate pe fondul escaladării tulburărilor antiguvernamentale din oraș, relatează Reuters.

Închiderile confirmate pentru Reuters de un martor ocular au loc în contextul în care protestele organizate de sindicate, mineri, lucrători din transporturi și grupuri rurale s-au amplificat în ultimele săptămâni, exercitând presiuni asupra președintelui centrist Rodrigo Paz pentru a renunța la măsurile de austeritate și pentru a aborda creșterea costului vieții.

Unii protestatari au cerut demisia președintelui, reflectând o reacție antiguvernamentală mai amplă.

Miners marched on Bolivia's government palace in La Paz demanding President Rodrigo Paz's resignation. Anti-government unrest has escalated, with roads blocked for nearly two weeks, triggering shortages of food, fuel and medical supplies https://t.co/CSKqkd7Z01 pic.twitter.com/qKowTZ7lbn — Reuters (@Reuters) May 19, 2026

Bănci precum Banco Nacional de Bolivia, Banco de Credito de Bolivia (BCP), Banco Economico și banca de stat Banco Union au închis unele sucursale din centrul orașului La Paz din motive de securitate, redirecționând clienții către serviciile de online banking și bancomate.

Angajați ai cinci bănci au declarat marți pentru Reuters că operațiunile nu vor fi reluate până când protestele nu se vor calma.

ASOBAN, asociația bancară a Boliviei, a refuzat să comenteze cauza închiderilor, însă a declarat că băncile continuă să funcționeze parțial.

Protestele au provocat de asemenea blocaje rutiere extinse, lăsând camioane blocate pe autostrăzi și contribuind la penurii de alimente, materiale medicale și combustibil.

YPFB, compania energetică de stat a Boliviei, a declarat luni că blocajele de la uzina sa din Senkata și de pe mai multe alte drumuri din țară au forțat-o să suspende livrările către zonele afectate.