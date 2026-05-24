Protestul anti-Vucic de la Belgrad: o organizație independentă oferă o nouă estimare privind participarea uriașă

Peste 180.000 de persoane au manifestat sâmbătă seară la Belgrad pentru a cere noi alegeri, în speranţa de a da un impuls mişcării anticorupţie declanşate după tragedia de la Novi Sad din noiembrie 2024, potrivit unei organizații independente sârbe care monitorizează manifestațiile publice, transmite AFP.

„Între 180.000 și 190.000 de persoane s-au adunat la manifestație (…) Este vorba despre a doua cea mai mare manifestație din Serbia de la căderea (în 2000 a președintelui Slobodan) Milosevic”, afirmă pe X „Arhiva Adunărilor Publice” (Arhiv javnih skupova, AJS), un grup independent format din jurnaliști și intelectuali specializați în numărarea participanților la manifestații.

La precedenta manifestație de amploare organizată în martie 2025 de mișcarea studențească – apărută după prăbușirea mortală a unui acoperiș la gara din Novi Sad (oraș din nordul Serbiei), incident soldat cu moartea a 16 oameni – au manifestat între 275.000 și 325.000 de persoane.

Șeful poliției naționale sârbe, Dragan Vasiljevic, declarase sâmbătă seară că „aproximativ 34.300 de cetățeni” erau prezenți la această adunare organizată în Piața Slavija, în centrul capitalei Belgrad, sub sloganul „Studenții câștigă”.

În schimb, organizația independentă AJS a evaluat aseară numărul manifestanților la circa 100.000.

Discrepanţa dintre cifrele privind numărul participanților la manifestații furnizate de poliție și cele furnizate de AJS este în mod regulat semnificativă.

De 18 luni, manifestațiile nu au încetat în Serbia, unde studenții au preluat rapid conducerea mișcării de contestare după prăbușirea, în noiembrie 2024, a acoperișului din beton al gării din Novi Sad, proaspăt renovat.

Protestatarii consideră că această tragedie, care s-a soldat cu 16 morți, este rezultatul unei corupții pe care o consideră endemică.

Ei au cerut organizarea de alegeri anticipate, în speranța că astfel îl vor înlătura de la putere pe președintele naţionalist populist Aleksandar Vucic și partidul său, după 13 ani de guvernare.

Ei îl acuză totodată pe Vucic și pe aliații săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenței împotriva rivalilor și de restrângerea libertății presei.

Această ultimă manifestație, anunțată de mai multe săptămâni, a avut loc la câteva zile după ce Vucic a anunțat organizarea de alegeri parlamentare între septembrie și noiembrie, adică cu mai mult de un an înainte de data prevăzută în mod normal. Ultimele alegeri au avut loc în decembrie 2023.

Mai mulți răniți și 23 de manifestanți arestați

La finalul acestui protest masiv, care a decurs pașnic, 23 de oameni au fost arestați și un număr nespecificat de manifestanți au fost răniți în urma unor ciocniri cu poliția, a relatat duminică presa locală,citată de EFE și Agerpres.

Potrivit agenției de știri sârbe Beta, numărul arestărilor a fost anunțat de ministrul de interne, Ivica Dacic, care a declarat că „toți cei care au atacat poliția vor fi identificați și urmăriți penal”, după ce a menționat că mai mulți ofițeri de poliție au suferit răni, fără a specifica numărul acestora sau gravitatea rănilor.

La rândul lor, asociațiile studențești care au organizat protestul au raportat duminică că zeci de manifestanți au fost bătuți sâmbătă seară și că mai mulți dintre ei, inclusiv cadre universitare, sunt tratați în centre medicale, potrivit postului de televiziune N1.

Abia după ce mulțimea a început să se disperseze au izbucnit ciocniri și tulburări în fața parlamentului, unde se adunase un număr mare de polițiști și susținători ai lui Vucic. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile unor persoane mascate, de care ambele părți s-au distanțat.

Vucic denunță „natura violentă” a manifestanților

La rândul său, preşedintele Aleksandar Vucic, care a plecat sâmbătă seară într-o vizită oficială de cinci zile în China, a declarat într-un mesaj video postat pe Instagram că, prin protestul lor, studenții și-au arătat „natura violentă” și că trebuie să înțeleagă că „cei care nu gândesc ca ei sunt și ei ființe umane”.

După ce autoritățile au oprit toate trenurile din Serbia sâmbătă dimineață devreme, în timp ce mulți studenți și cetățeni din întreaga țară se pregăteau să călătorească la Belgrad pentru a participa la demonstrație, serviciul feroviar a început să fie reluat duminică dimineață, potrivit companiei de stat Srbijavoz.