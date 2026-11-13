Protestul de susținere a lui Călin Georgescu rămâne neautorizat de Primăria Capitalei. Decizie a instanței

Protestul de susținere a lui Călin Georgescu, programat sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Parlamentului, nu a primit autorizație de desfășurare. Primăria Capitalei a anunțat, vineri, că a câștigat, în primă instanță, procesul privind decizia de neavizare a manifestației.

„Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane”, a transmis municipalitatea, potrivit News.ro.

Decizia instanței vine după ce liderul AUR, George Simion, anunțase vineri dimineață că persoanele care și-au asumat organizarea manifestației vor contesta în justiție refuzul Primăriei Capitalei.

„Vor avea o înfățișare la tribunal astăzi, să aprecieze instanța dacă ceea ce a trimis primarul Ciucu este un refuz sau nu”, declarase Simion, potrivit Mediafax.

De ce a refuzat Primăria Capitalei să avizeze manifestația

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat vineri, în conferință de presă, că solicitările pentru organizarea protestului au fost respinse deoarece organizatorul nu a putut garanta respectarea condițiilor de ordine publică.

Potrivit edilului, Nicolae Voiculeț, muzician și membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român din partea AUR, a depus trei cereri în calitate de persoană fizică: una pentru evenimente culturale, una pentru o manifestație cu 50 de participanți și o alta pentru un protest cu aproximativ 5.000 de persoane.

Ciucu a precizat că solicitările au fost analizate de o comisie formată din reprezentanți ai Jandarmeriei, Poliției, Poliției Locale și Primăriei Capitalei.

Organizatorului i s-a cerut să demonstreze că poate asigura ordinea publică, delimitarea zonei manifestației și controlul accesului participanților, dar și că poate opri protestul în cazul unor incidente.

„În acest context, pentru că omul nu a semnat că ar putea să facă acest lucru, comisia a luat decizia să nu îi dea acestui om aprobarea”, a explicat Ciucu.

Primarul a invocat și riscurile asociate meciului România-Polonia, programat în aceeași zi în București: „Pentru a nu crește riscul și pentru a nu fi afectată integritatea fizică a oamenilor, acest om nu putea să asigure condițiile. Deci este o chestie mai degrabă tehnică și nicidecum politică”.

Meciul România-Polonia are loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Simion cere protecția participanților și susține desfășurarea manifestației

Înainte de pronunțarea instanței, George Simion a declarat că va participa sâmbătă la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu. Adunarea participanților este programată la ora 13:00, iar protestul ar urma să înceapă la ora 14:00.

Liderul AUR a susținut că a oferit asistență juridică persoanelor care au depus cererile și l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că nu prezintă corect situația.

„Am făcut eu pașii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere”, a declarat Simion.

Acesta a cerut instituțiilor statului să asigure protecția participanților și a făcut apel la desfășurarea pașnică a manifestației.

„Mă pun la dispoziția instituțiilor statului ca manifestația de mâine să se desfășoare cum trebuie și să asigurăm siguranța, protecția celor care doresc să își manifeste susținerea față de Călin Georgescu”, a declarat liderul AUR, potrivit News.ro.

AUR a precizat anterior că nu organizează oficial manifestația, ci doar o susține și o promovează, solicitările fiind depuse de persoane fizice.

„Nu organizează AUR, sunt două persoane fizice. Nu Partidul AUR a cerut autorizaţia. AUR promovează, oamenii vor să vină, îşi doresc să vină, îi vom ajuta să vină dacă îşi doresc, dar nu organizează AUR. Nu suntem noi organizatorii”, a declarat Cristina Dumitrescu, potrivit News.ro.

Potrivit Agerpres, George Simion a precizat vineri că Primăria Capitalei a fost notificată de două ori în legătură cu manifestația: prima dată de trei participanți la protestele din fața Arestului Central din București, iar a doua oară de Nicolae Voiculeț, muzician și membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român din partea AUR.