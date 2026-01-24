Provocare pentru Nicușor Dan. Cum convinge în cinci minute un elev de 18 ani să nu plece din țară

Prezent sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, președintele Nicușor Dan a fost provocat de o elevă să dezvăluie ce i-ar spune unui tânăr pentru ca acesta să nu părăsească România.

O adolescentă care urmează cursurile unității de învățământ l-a întrebat pe șeful statului ce i-ar spune, în cinci minute, unui elev de 18 ani pentru a-l convinge să nu plece din țară.

Dan a subliniat că, spre deosebire de perioada comunistă, astăzi părăsirea României nu mai reprezintă o cale abruptă, ci o oportunitate pentru mobilitate.

„În primul rând, cred că din fericire, trăim într-o lume liberă. Înainte de ’89 era o decizie radicală. Dacă plecai din România asta înseamna că nu o să îți mai vezi părinții. Era o decizie radicală, definitivă. Din fericire, trăim într-o lume liberă. Poți să mergi, stai o lună, un an, cinci ani acolo unde consideri că experința asta te ajută material, ca formare”, a spus Dan.

Cel mai puternic argument adus de președinte fost cel al identității colective și de felul în care se raportează românii.

„Lucrul cel mai important pe întrebarea pe care mi-o puneți este identitatea. Pentru că este o identitate individuală, cine ești, familia ta, ce ai învățat, toate lucrurile astea. Și există o identitate colectivă pe care multă lume, românii din Diaspora, o resimt. Adică noi toți suntem definiți de un mod de a vedea lucrurile, lumea, un mod de a ne raporta la viață, la moarte, la marile evenimente, familie, sărbători. Și fiecare națiune are propria sa identitate și în momentul în care diferența între aceste raportări este cu atât mai evidentă, cu cât trăiești departe de țara asta. Și este o determinare culturală foarte importantă pe care noi o ducem cu noi și pe care, în momentul în care alegem să trăim în altă parte, o pierdem”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit mai multe cifre, incovând o perioadă favorabilă pentru România, subliind că, în opinia sa, miza cea mai mare pentru un tânăr ar trebui să fie producerea unei schimbări în societatea care nu este pe deplin funcțională.

„Dincolo de asta, dacă vrem să o ducem într-o zonă de zi cu zi, România este o țară cu mari oportunități. România e o țară care și-a dublat PIB-ul în 10 ani, e o țară care niște zone de economie în care performează și fără discuție că pe termen mediu și lung are mari oportunități. Dincolo de asta, la nivel personal este o mare satisfacție să poți să faci niște lucruri care nu funcționează într-o societate care are potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”, a explicat Dan.