PSD a dominat celelalte alegeri, tizul lui George Simion a pierdut într-o localitate fără rival de la social-democrați și liberali, scor infim pentru USR

Duminică, 7 decembrie, pe lângă alegerile pentru Primăria Capitalei și șefia CJ Buzău, s-au organizat și alegeri parțiale în 11 comune și un mic orășel, în care s-a impus PSD, câștigând 10 din cele 12 funcții puse la bătaie. Liberalii au câștigat un singur post, în timp ce USR a obținut un scor extrem de mic, iar AUR nu a bifat nicio victorie.

Candidatul PSD, Andreea Cristina Alecu Gireadă, a obținut cele mai multe voturi (41,54%) la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani, potrivit rezultatelor finale provizorii centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

O familie conduce o localitate din Botoșani de două decenii

Andreea Cristina Alecu Gireadă este fiica fostului primar al localității vizat de un dosar DNA pentru luare de mită, potrivit Monitorul de Botoșani. El a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Conform presei locale, comuna este condusă de 20 de ani de familia Gireadă. Aneta Gireadă, soția fostul primar, a fost la şefia comunei vreme de două mandate, între 2012 și 2020.

USR a avut doi candidați la șefia celor 12 primării, obținând un scor modest tot în comuna botoșăneană Mihai Eminescu. Iulian Toșcuță a fost ultimul clasat cu 1,50% din voturi. La Dobromir, în județul Constanța, reprezentantul lui Dominic Fritz, a fost Ion Constantin, care a luat un scor și mai mic, 0,46%.

Un candidat AUR nu s-a impus în localitatea în care liberalii și social-democrații nu au avut candidat. Este vorba de comuna Valea Ciorii din județul Ialomița, acolo unde primar a fost ales independentul Ionuț Fătu, cu 49,50% din voturi. Candidatul din parte formațiunii lui George Simion, Florin Apostol, s-a clasat pe locul 3, după reprezentantul SOS România, Alexandru Roșu. Fătu a mai candidat, fără succes, din partea PNL în 2020 și 2024. Conform presei locale, deși nu a reprezentat oficial nicio formațiune politică, Fătu ar beneficia de sprijinul ambelor partide im­portante de pe eșichierul politic local, PSD-PNL.

În comuna Remetea din județul Bihor s-a impus social-democratului Ionel Stelian Copil cu 76,08% din voturi în fața liberalului Petru Dan.

Traseism la Caraș-Severin

La alegerile din comuna Marga, județul Caraș Severin, a câștigat fostul edil, Nicolae Beg, cu 67,23% din voturi, în fața liberalului Ion Florin Marcu. Aflat la al patrulea mandat, ales pe lista PSD anul trecut, și-a dat demisia în 2025 pentru a candidat din partea AUR la Primăria Oțelu Roșu, unde a pierdut în fața contracandidatului PSD. A ales ca pe 7 decembrie să schimbe din nou tabăra și a fost reprezentantul PSD în comuna Marga.

Și în două comune constănțene s-au impus candidații PSD, în Dobromir și Lumina. În prima localitate s-a impus Visel Iusein (PSD) cu 65,13% din voturi, liberalul Paul Niculcea a obținut 33,36% și reprezentantul AUR Egevit Ali doar 0,85%.

Și în comuna Lumina ierahia a fost aceeași: PSD, prin Daniel Emilian Mantea, PNL, prin Alexandru Ionescu, și AUR , grație lui Alexandru George Simion, tizul liderului formațiunii.

La primăria Găești din județul Dâmbovița, victorios a fost Alexandru Iorga, de la PSD, cu 67,40% din voturi. Liberalul George Raul Bidică s-a clasat pe locul 2, urmat de reprezentanta AUR, Ana – Maria Dragotă Zamfir.

Aceeași ierarhie a fost și la Sopot, în județul Dolj, prin alegerea social-democratului Costinel Busduceanu, cu 77, 27% din voturi, urmat de Florin Marian Tănase (PNL) și Cătălin Ștefăniță Gogoașe (AUR).

În localitatea Vânători din județul Iași, noul primar este Bogdan Constantin Lupu (PSD), ales cu 57,12%, devansându-i pe Vasile Asoltanei (PNL) și Maria Neder (AUR).

Singura localitate „galbenă”

La primăria Poienile de sub Munte din județul Maramureș s-a impus PSD-istul Simion Țofei, surclasându-i pe Ioan Holdiș (PNL) și Ioane Pisten (AUR).

În Șieu, tot din județul Maramureș, Ioana Rus, fost viceprimar PNL, acum candindată din partea PSD, a obținut cele mai multe voturi. Candidata independentă Irina Adriana Gabriela Iusco, fost edil al localității, s-a clasat locul secund, cu mai multe voturi încredințate de locuitori față de reprezentantul liberalilor, Petru Moiș Stoica.

Comuna sibiană Cârța a fost singura „galbenă”, în care s-a impus liberalul Eduard Andrei Manițiu, care a obținut un scor aproape dublu față de rivalul său social-democrat, Cristin Magheru.