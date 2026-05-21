PSD a sesizat Parchetul General în cazul despăgubirilor de aproape un miliard de lei plătite fraților Micula

PSD a anunțat joi că a sesizat Parchetul General în cazul despăgubirilor de 912,5 milioane de lei plătite de statul român către oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula, aprobate de Guvernul condus de Ludovic Orban.

Publicația Cotidianul a relatat că, potrivit documentului consultat de redacție, PSD a formulat plângere penală împotriva fostului premier Ludovic Orban, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern din decembrie 2019 privind plata despăgubirilor către frații Micula.

PSD a transmis, printr-un comunicat de presă, că a sesizat Parchetul General în legătură cu ceea ce numește „unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”, referindu-se la despăgubirile de 912,5 milioane de lei plătite către frații Ioan și Viorel Micula.

Potrivit formațiunii, sesizarea vizează deciziile luate de fostul premier Ludovic Orban în decembrie 2019 pentru transferarea sumei din Fondul de rezervă al Guvernului către Ministerul Finanțelor, în vederea executării unei hotărâri arbitrale internaționale.

Social-democrații susțin că plata a fost efectuată în pofida unor avertismente privind compatibilitatea măsurii cu legislația europeană în materia ajutoarelor de stat

„​Valoarea uriașă a prejudiciului produs de Ludovic Orban și pasivitatea actualului premier demis Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu constituie un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid”, se arată în comunicatul social-democraților.

„PSD subliniază că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit, prin decizie definitivă, că sumele plătite de Guvern fraților Micula, contrar obiecțiilor funcționarilor Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă un ajutor de stat incompatibil cu dreptul Uniunii Europene. Prin urmare, așa-zișii pro-europeni au călcat în picioare valorile și principiile europene pentru a da satisfacție unor vechi „prieteni financiari” ai Partidului Național Liberal. ​

PSD precizează că prejudiciul produs în „Cazul Micula” este comparabil cu marele tun dat de foștii miniștri USR prin achiziția supradimensionată a vaccinurilor anti-COVID, care este anchetată în prezent de procurori”, a mai transmis PSD.