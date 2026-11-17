Solicitarea de înființare a comisiei de anchetă parlamentară pentru folosirea SPP la transportul invitaților de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat 70 de semnături de la PSD, AUR și SOS și a fost depusă în Parlament, a anunțat pentru HotNews inițiatorul, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.

Dintre cele 70 de semnături strânse, aproximativ 40 sunt de la PSD, 20 de la AUR, iar restul de la SOS și parlamentari neafiliați, potrivit inițiatorului.

Proiectul pentru înființarea comisiei de anchetă privind felul în care au fost folosite mașinile SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan trebuie discutat mai întâi de liderii grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. După verificări, proiectul ajunge pe ordinea de zi a plenului pentru dezbatere și vot. Abia apoi comisia de anchetă își poate începe activitatea

Demersul vine la două zile după ce Gândul a scris că o mașină a Serviciului de Protecție și Pază din echipa fostului premier a fost folosită pentru transportarea unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan din weekend.

Inițiator: „Nu cred că este vorba de un prejudiciu mare, ci de morală”

Inițiatorul demersului, Dumitru Coarnă, a explicat, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care a depus cererea de înființare a comisiei de anchetă.

Dumitru Coarnă, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Domnul fost premier a folosit mașina SPP pentru a transporta persoane la un eveniment privat, respectiv socrii, mirii și alte persoane care au participat la acel eveniment. Atunci, am simțit nevoia să facem această comisie, pentru a stabili dacă a fost legal sau nu și pentru a dispune măsurile care se impun. Nu cred că este vorba despre un prejudiciu mare, ci despre morală, despre modul în care ne raportăm la stat și la bunurile statului în calitățile oficiale pe care le ocupăm”, a explicat parlamentarul neafiliat, președinte al partidului JUST.

Inițiatorul speră ca dezbaterea proiectului să aibă loc chiar săptămâna aceasta.

„Dacă va trece de vot, o să înființăm această comisie și sigur că o să-l invităm și pe domnul Bolojan, o să discutăm cu cei de la SPP, o să facem niște verificări dacă aceste lucruri au fost efectuate în concordanță cu legea”, susține Coarnă.

Parlamentarul a declarat că ia în considerare inclusiv depunerea unei plângeri penale de abuz în serviciu.

PNL: „Chestiuni populiste”

Întrebat luni în Parlament dacă liberalii vor susține în Biroul Permanent al Camerei Deputaților înființarea comisiei de anchetă, chiar dacă privește felul în care președintele PNL și-a folosit propria echipă de pază, purtătorul de cuvânt al partidului a răspuns: „Vom vedea când va fi propusă comisia și la momentul respectiv vom decide ce vom face”.

Ionel Bogdan l-a acuzat pe George Simion că face „agenda Partidului Social-Democrat în Parlament”, după ce liderul AUR a anunțat înființarea comisiei într-un interviu oferit luni publicației Gândul.

„George Simion nu face altceva decât să facă agenda Partidului Social-Democrat în Parlament. Am văzut că au mai propus tot felul de chestiuni populiste de acest tip. Este o chestiune, din nou, de a distrage atenția de la agenda publică”, a declarat liderul PNL.

Bogdan a insistat că familia Bolojan s-a organizat pentru nuntă „ca orice oameni normali”.

„Nu cred că fostul premier Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, a folosit vreodată abuziv vreo mașină sau orice altceva din partea statului”, a mai spus liberalul.

Nuntașii preluați cu o mașină SPP

Imaginile publicate de Gândul de la evenimentul privat al familiei Bolojan îi arată pe antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și pe soțul acesteia, Gabriel Traian, fiind preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan.

Conform legii privind organizarea SPP, transportul altor persoane fără prezența demnitarului nu este permis decât în condiții speciale, în situații de urgență sau de pericol ridicat.

„Orice fost premier al României beneficiază de mașină și protecție SPP doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde și în ce scop se deplasează. Eu nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier, cred că din acest punct de vedere ceva poate lămuri doar SPP”, a fost explicația șefei Biroului de Comunicare PNL, Ioana Dogioiu, pentru Gândul.