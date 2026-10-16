PSD curtează PNL pentru succesiunea lui Dominic Fritz la Primăria Timișoarei. Oferta făcută de Alfred Simonis

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, afirmă, vineri, că este dispus să susţină un candidat al PNL la alegerile parţiale pentru Primăria Timişoara, chiar dacă acest candidat este susţinut şi de către USR. El îl acuză pe preşedintele PNL Arad, Gheorghe Falcă, că face presiuni asupra liberalilor din Timiş să capituleze în faţa USR şi să susţină candidatul acestei formaţiuni, deşi PNL şi PSD au un acord politic la Timişoara.

Simonis spune că alianţa politică dintre PNL şi PSD la nivel local – cele două partide au avut liste comune la alegerile locale din 2024 – funcţionează foarte bine şi că PSD Timiş este dispus să susţină un candidat liberal la Primăria Timişoara, la alegerile parţiale.

„Un asediu, un adevărat desant”

„Este un asediu, un adevărat desant la adresa PNL Timiş pentru a accepta propunerile USR Timiş. Care propuneri sunt «daţi-ne nouă tot şi voi să ne votaţi». Ştiu că există un asediu din partea domnului preşedinte al PNL Arad, domnul Falcă, şi o presiune întreagă pe PNL Timiş să accepte această condiţie fără niciun fel de avantaj politic pentru PNL Timiş, de capitulare în faţa USR, pentru că domnia sa doreşte să salveze problema, situaţia politică de la Arad. Îşi doreşte o întâlnire regională prin care PNL să rămână în toate regiunile cu tot şi USR-ul să ia municipiul Timişoara. Cu alte cuvinte, domnul Falcă face ceea ce face de foarte mulţi ani, să tranzacţioneze Timişoara şi mai nou şi PNL Timiş”, a declarat Alfred Simonis, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Liderul social-democrat a propus ca, la alegerile parţiale pentru Primăria Timişoara, PSD să susţină un candidat liberal, alături de USR.

„Am făcut o propunere sinceră, deschisă, la precedenta conferinţă de presă de a menţine acest protocol politic şi administrativ aşa cum l-am negociat în 2024 (…) Ştiţi oferta mea pentru PNL Timiş de a susţine un candidat al PNL la alegerile parţiale. Indiferent de ce se întâmplă la Bucureşti, că ăia au războaiele lor, să ne vedem de ale noastre în Timiş, pentru că avem foarte multe de recuperat şi de făcut. Sunt dispus să merg chiar mai departe şi, dacă toată lumea doreşte ca USR şi PNL să fie în alianţă, susţin şi eu asta. Şi sunt dispus să susţin şi eu, candidatul USR şi PNL, la alegerile parţiale la Primăria Timişoara, cu condiţia să fie din PNL”, a spus Simonis.

Alfred Simonis şi-a motivat propunerea spunând că proiectele Timişoarei şi ale judeţului sunt mai importante decât politica.

„Indiferent de ce vor conducerile noastre la Bucureşti, să arătăm că pentru noi e mai importantă Timişoara, Timişul, oamenii de aici, obiectivele pe care le avem în acest judeţ şi mai puţin politica”, a adăugat preşedintele PSD Arad.

Liberalii din Timiș resping oferta

Reprezentanţii PNL Timiş au transmis un mesaj, în urma declaraţiilor făcute de liderul social-democrat din Timiş, şi au precizat că „în PNL Timiş deciziile se iau la Timiş”.

„Nu comentăm scenarii de tipul asediu sau desant. În PNL Timiş deciziile se iau la Timiş, în forurile statutare ale filialei şi în deplină concordanţă cu priorităţile PNL la nivel naţional stabilite de preşedintele Ilie Bolojan. Avem propria noastră agendă. Este agenda Timişului şi a timişorenilor. Nu ne-o stabileşte nimeni din alt partid”, a transmis PNL Timiş.

De asemenea, liberalii spun că îşi vor desemna singuri candidatul pentru Primăria Timişoara.

„În ceea ce priveşte ofertele de susţinere pentru Primăria Timişoara, mulţumim pentru preocupare, dar ar fi mai util ca fiecare partid să se preocupe de propria ogradă. PNL Timiş îşi va desemna singur candidatul pentru Primăria Timişoara, când şi dacă va fi cazul, în urma unei analize interne şi a sondajelor, nu în urma ofertelor de sprijin venite din partea oricărui partid”, a precizat PNL Timiş.

La Timişoara ar urma să se organizeze alegeri parţiale, după ce postul de primar a rămas vacant. Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI care l-a declarat în conflict de interese. Funcţia de primar al Timişoarei este ocupată interimar de viceprimarul Ruben Laţcău (USR).

În 28 august 2026, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea ANI, adoptată de Parlament. Actul normativ include un amendament conform căruia persoanele cu interdicţii definitive pentru incompatibilitate sau conflict de interese îşi pierd mandatul sau funcţia publică.