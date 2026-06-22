PSD ia în calcul amânarea votului pe Guvernul Veștea, după anunțul lui Simion

Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea învestirea guvernului, au declarat surse politice pentru HotNews.

După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, social-democrații analizează dacă amână plenul programat pentru ora 21.30.

Decizia de amânare trebuie votată în Biroul Permanent Reunit întrucât a fost deja dat un vot pe actualul calendar.

Între timp, Adrian Veștea a anunțat că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, „înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic”.

Guvernul Veștea, la mâna AUR

George Simion a anunțat luni că parlamentarii AUR nu vor susține cabinetul Veștea și i-a cerut premierului desemnat să vină la sediul AUR pentru negocieri.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți”, a solicitat George Simion.

„Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a completat președintele AUR.

Calculele din Parlament

Guvernul Veștea are nevoie de 233 pentru a fi învestit. PSD, care a anunțat că votează și intră la guvernare, are 127 de voturi. Pe surse, social-democrații spun că se mai bazează pe alte 66 de voturi din afara formațiunii.

PNL, USR și UDMR au declarat că nu votează Guvernul, dar aproximativ 20 dintre parlamentarii PNL se poziționează împotriva conducerii partidului și susțin tabăra Veștea.

Voturi mai pot veni de la grupul parlamentar PACE – 11 membri, și mai sunt alte 17 posibile voturi de la minoritățile naționale.

Potrivit surselor HotNews, social-democratii spun că mai au nevoie de 40 de voturi pentru a obține o majoritate parlamentară, motiv pentru care trebuie să atragă voturi din AUR. AUR are 90 de voturi în Parlament.