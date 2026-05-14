PSD îl acuză pe Bolojan după reținerea șefului Vămilor Române. „Decizii luate de unul singur”

PSD îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să demisioneze pentru că l-a numit pe Mihai Savin în funcția de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), care a fost reținut de procurori într-un caz de fals și uz de fals. Social-democrații afirmă că Bolojan a făcut numirea de unul singur, fără să se consulte cu partenerii de coaliție.

Printr-un comunicat de presă, PSD transmite că „Ilie Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție”.

Social-democrații spun că „premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile” pentru că și-a asumat „personal” numirea lui Savin fără să se consulte cu partenerii din coaliția destrămată, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale.

„Asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, transmite partidul condus de Sorin Grindeanu, care împreună cu AUR, a votat pentru demiterea Guvernul condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. De atunci, PSD a cerut în repetate rânduri demisia lui Bolojan inclusiv din funcția de premier interimar.

Social-democrații susțin că la momentul numirii lui Savin, i-au atras atenția premierului că încalcă acordul politic al coaliției care îl obliga să se consulte cu partenerii de guvernare.

​„Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, mai transmite PSD.

Numit în urmă cu patru luni de Ilie Bolojan, Savin a fost reținut de procurori

Preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune desfăşurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi, au declarat surse pentru Profit.ro.

În acelaşi dosar, au fost reţinuţi şi un consilier şi un alt funcţionar de la Galaţi, potriviti surselor Antena 3 CNN. Mai exact, potrivit sursei citate, Mihai Savin, președinte al Autorității Vamale Române (AVR) e acuzat că a emis retroativ un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, care a rămas fără permis.

Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al AVR, a fost numit în postul de preşedinte în ianuarie 2026 de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan.












