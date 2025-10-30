PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament
Partidul Social Democrat (PSD) vrea să îl cheme luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea urmează să fie discutată de la ora 14:00 într-o ședință a conducerii Camerei Deputaților.
„Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025”, este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent (BPR) al Camerei Deputaților care are loc joi de la ora 14:00.
HotNews a cerut reprezentanților PSD detalii despre motivul chemării premierului Ilie Bolojan în Parlament. În momentul în care vom primi un răspuns, vom reveni.
O solicitare similară a avut și AUR
Într-o ședință a BPR de miercuri și AUR a avut aceeași solicitare. După ședința BPR, solicitarea a fost transmisă premierului, au comunicat atunci reprezentanții Camerei Deputaților.
„Grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ~edintei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 03 noiembrie 2025 pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 ~i a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”, conform solicitării AUR.
Știre în curs de actualizare