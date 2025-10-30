PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Partidul Social Democrat (PSD) vrea să îl cheme luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea urmează să fie discutată de la ora 14:00 într-o ședință a conducerii Camerei Deputaților.

„Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025”, este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent (BPR) al Camerei Deputaților care are loc joi de la ora 14:00.

HotNews a cerut reprezentanților PSD detalii despre motivul chemării premierului Ilie Bolojan în Parlament. În momentul în care vom primi un răspuns, vom reveni.

O solicitare similară a avut și AUR

Într-o ședință a BPR de miercuri și AUR a avut aceeași solicitare. După ședința BPR, solicitarea a fost transmisă premierului, au comunicat atunci reprezentanții Camerei Deputaților.

„Grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ~edintei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 03 noiembrie 2025 pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 ~i a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”, conform solicitării AUR.

