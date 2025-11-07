PSD își alege azi noua conducere / Sorin Grindeanu e singurul candidat și vine cu schimbări de statut

Social-democrații își aleg vineri noul președinte de partid, precum și echipa de conducere și urmează să valideze o serie de modificări ale statutului partidului. După congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursa pentru șefia formațiunii.

Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei.

După aproape jumătate de an de interimat al lui Sorin Grindeanu, social-democrații vor alege un nou președinte la congresul care începe la ora 13:00. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat după ce Titus Corlățean s-a retras din cursă. Corlățean reprezenta aripa conservatoare a partidului.

Sorin Grindeanu nu va conduce partidul singur, ci alături de o echipă formată din 26 de lideri sociali-democrați. El a ales să integreze în echipă reprezentanți ai filialelor din toată țara, fie că e vorba despre miniștri, președinți de Consilii Județene, primari sau europarlamentari.

Secretar general, practic, al doilea cel mai important om din partid va fi Claudiu Manda, eurodeputat.

Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova și unul dintre liderii influenți ai partidului, care a deținut până acum funcția de vicepreședinte, nu se mai regăsește în echipa lui Grindeanu. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda conduc una dintre cele mai importante organizații județene ale PSD – filiala Dolj.

În schimb, fiind președintă a Asociației Municipiilor din România (AMR), ea are, automat, și un cuvânt important de spus în ședințele interne ale partidului. În aceeași situație se află și Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, care e și președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene.

Oamenii alături de care va conduce Grindeanu

Acum, PSD va avea cinci prim-vicepreședinți, în loc de doi. Funcțiile vor fi ocupate de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, eurodeputatul Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, primar al municipiului Galați, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Al cincilea post de prim-vicepreședinte va fi ocupat de Marius Oprescu, președintele CJ Olt. El este apropiat de Paul Stănescu, care timp de 6 ani a ocupat funcția de secretar general al partidului, dar a decis să nu mai candideze.

Până acum, în conducerea PSD erau 16 posturi de vicepreședinți. Grindeanu propune o echipă din care să facă parte 20 de vicepreședinți:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Dragoș Benea, eurodeputat

Gheorghe Cârciu, eurodeputat

Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București

Vasile Dîncu, europarlamentar

Andrei Dolineaschi, deputat de București

Marius Alexandru Dunca, senator de Brașov

Doina Federovici, senatoare de Botoșani

Gabriela Firea, eurodeputată

Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

Aladin Gigi Georgescu, președintele CJ Mehedinți

Dumitrița Gliga, deputată de Mureș

Romeo Lungu, deputat de Buzău

Silvia Claudia Mihalcea, deputată de Caraș Severin

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea

Gheoghe Șoldan, președinte CJ Suceava

Adriana Diana Tușa, deputată de București

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș

Șase persoane vor părăsi conducerea PSD. Este vorba despre actualii vicepreședinți:

Paul Stănescu (care a ocupat în ultimii 6 ani funcția de secretar general al PSD)

Marian Neacșu (vicepreședinte pe regiunea București-Ilfov)

Emil Radu Moldovan (vicepreședinte pe regiunea Nord-Vest)

Florin Nicolae Jianu (antreprenoriat, IMM-uri și mediul de afaceri)

Victoria Stoiciu (relația cu ONG-uri și dialog civic)

Elisabeta Lipă (sport)

Florin Jianu, Victoria Stoiciu și Elisabeta Lipă au intrat în echipa de conducere în vara anului 2024, când Marcel Ciolacu a fost reales președinte al partidului.

Cei câteva mii de delegați de la congres vor vota „pentru” sau „împotriva” lui Sorin Grindeanu folosind o aplicație.

Năstase, Ponta, Geoană și Ciolacu – invitați la congres

La finalul lunii octombrie, Grindeanu a spus că îi va invita pe foștii președinți ai partidului la congres. Potrivit informațiilor HotNews, Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Geoană și Marcel Ciolacu au confirmat că vor participa.

„Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor (…). Aşa că eu, la congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului”, a declarat Grindeanu.

Fosta președintă PSD Viorica Dăncilă a confirmat pentru HotNews că a primit invitația din partea lui Sorin Grindeanu, dar a spus că nu va putea să participe la congres pentru că va fi plecată în China.

„M-a invitat la congres, dar din păcate eu voi fi într-o delegație, plec într-o delegație pe 7 dimineața (n. red.: ziua congresului PSD), în China. Nu știu dacă aș fi participat, dar am făcut parte din acest partid 26 de ani. Linia pe care merge acum partidul nu pot să spun că este linia cea bună, dar nu știu, probabil că dacă eram în țară aș fi participat”, a spus fosta președintă a PSD.

Viorica Dăncilă îl sfătuiește pe Sorin Grindeanu ca în timpul mandatului său de președinte al PSD să recâștige încrederea oamenilor în partid.

„Categoric el va fi președintele. Îl sfătuiesc să ia măsuri și să aibă o atitudine la nivel de partid în care să recâștige încrederea oamenilor, pentru că în ultima perioadă au pierdut din punct de vedere al încrederii față de PSD”, a declarat Dăncilă.

Dragnea, neinvitat

Grindeanu nu l-a invitat, însă pe Liviu Dragnea. „Nu l-am invitat. E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”, a explicat Grindeanu.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Liviu Dragnea a spus că „acest personaj (n.red Sorin Grindeanu) a motivat neinvitarea mea la conferiță prin faptul că aș avea o interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună”.

Despre congres, fostul lider PSD spune că „este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid”.

Schimbare doctrinară la PSD. „Progresismul” este eliminat

Modificarea în statutul PSD a fost propusă într-o ședință Consiliului Politic Național al partidului.

Este modificat articolul 8 al statutului PSD astfel:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Acum, acest articol din statut prevede:

„Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

Grindeanu a transmis printr-un comunicat de presă că „Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”.

De altfel, actualul președinte interimar al partidului a transmis printr-o postare pe Facebook, cu o zi înainte de congres că începe „un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România.”