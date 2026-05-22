Cotroceniul anunță primul acord semnat de PSD, PNL, USR și UDMR după căderea Guvernului Bolojan. Legea salarizării în sectorul public va fi adoptată până la final de iunie. Trei prevederi esențiale

Liderii coaliției destrămate au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la finalul lunii iunie. Proiectul va fi publicat luni în transparență decizională, anunță Administrația Prezidențială, într-un comunicat. Totodată, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Muncii și al Fondurilor Europene, a explicat și el principalele prevederi.

După ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, premierul a spus că proiectul Legii salarizării va fi negociat cu partidele politice astfel încât să obțină susținerea parlamentară de care are nevoie pentru adoptare.

Medierea între partide a fost preluată de președinție, prin consilierul prezidențial pentru probleme economice Radu Burnete.

Jalon de 700 de milioane de euro din PNRR

„În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare”, anunță vineri Administrația Prezidențială.

Noua lege a salarizării este un jalon în cadrul PNRR în valoare de 700 de milioane de euro, bani pe care România riscă să-i piardă dacă nu îndeplinește acest jalon.

Administrația Prezidențială mai transmite, în același comunicat, că niciunui angajat din sectorul public nu îi va scădea salariul, „iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung”.



De asemenea, președinția transmite că noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, „fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale”.

După ce luni proiectul va fi făcut public, ministerul Muncii va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.

Ministrul interimar al Muncii explică pe ce se bazează legea

„Partidele politice au agreat în această dimineață elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizarii personalului plătit din fonduri publice”, așa începe postarea prin care Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Muncii, anunță acordul între cele 4 formațiuni.

El spune că reforma se bazează pe„trei principii esențiale”:

„Protejarea veniturilor angajaților din sectorul public: niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi;

Disciplină bugetară și sustenabilitate: reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România și să poată fi susținută pe termen lung;

Aplicare integrală și predictibilă: noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate și fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale”.

În plus, Pâslaru explică pe ce se va baza noua lege:

„o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală;

O structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public;

limitarea și transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare și verificabile de performanță;

instituționalizarea guvernanței sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor;

sustenabilitate fiscală și încadrarea în țintele asumate privind deficitul și cheltuielile de personal”.

Pâslaru vrea ca proiectul să fie gata în 2 săptămâni

Ministrul interimar al Muncii anunță de asemenea că luni proiectul noii legi a salarizării va fi publicat în trasparență decizională și că de marți încep consultările cu sindicatele și cu patronatele.

„Îmi doresc un calendar accelerat de aproximativ două săptămâni pentru consultări și definitivarea proiectului înainte de transmiterea sa către Parlament spre aprobare”.

„Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR. Obiectivul nostru este construirea unui sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public”, mai spune Pâslaru.