PSD și PNL se acuză reciproc de blocarea legii salarizării, pentru care România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

PSD și PNL au transmis miercuri comunicate de presă în care își impută unul altuia eșecul legii salarizării.

Actul normativ ar trebui promulgat până pe 31 august pentru ca România să nu piardă cele 770 milioane de euro alocate prin jalonul din PNRR. Președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții au purtat o nouă discuție, marți, în sistem online, însă nu a ajuns la un acord. Surse apropiate discuțiilor spun că șansele ca legea să fie adoptată în timp util rămân mici.

În comunicatul transmis miercuri, PSD susține că „PNL trebuie să răspundă politic în fața cetățenilor pentru eșecul Legii Salarizării și să le explice de ce, după luni de întârzieri, România riscă să piardă banii europeni aferenți acestui jalon din PNRR”.

„PSD condamnă fuga PNL de a-și asuma responsabilitatea pentru eșecul Legii Salarizării. Bolojan, Pîslaru și PNL trebuie să răspundă toți politic pentru această nereușită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ținut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele și de ce au adus astfel România în situația de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR!”, au declarat social-democrații, citați de Agerpres.

PSD: „Nu și-au făcut treaba, nu și-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alții”

PSD susține că premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și PNL au ținut cont doar „de propria agendă politică”, și nu „de realitățile din România”, iar „acum dau vina pe alții că nu susțin o lege proastă”, care a fost „respinsă de toată lumea și a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituționale și pierderi uriașe pentru cetățeni și pentru economie”.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar! Nu și-au făcut treaba, nu și-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alții că nu au dezbătut și nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există!”, a mai declarat PSD.

Social-democrații susțin că ultima formă a proiectului „este mai proastă decât toate versiunile anterioare și a fost respinsă atât de către sindicate, cât și de către reprezentanții Comisiei Europene”.

„Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eșecul exclusiv al autorilor acestei legi și o probă suplimentară a incompetenței celor care însă se mai agață de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament!”, a mai declarat PSD.

În încheiere, social-democrații mai spun că „PNL să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan și de Pîslaru în această chestiune și pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României”.

PNL: „PSD blochează cu bună știință adoptarea legii”

Liberalii au acuzat PSD, la rândul lor, că „blochează legea salarizării, iar România pierde 770 de milioane de euro din PNRR”.

„PSD blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro prin neîndeplinirea jalonului aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat PNL.

PNL a acuzat PSD de „amânări” care „nu sunt și n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluții legislative mai bune”, ci „au reprezentat strategia cinică a PSD de a forța ratarea legii”.

„Cetățenii României, partidele pro-europene, precum și pe președintele României, în fața căruia și-a asumat susținerea integrală a actelor normative din PNRR. Reamintim că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani, perioadă în care miniștrii partidului NU au finalizat legea salarizării unitare din PNRR”, mai susțin liberalii.

PNL: PSD, vinovat de 3 lucruri grave

Liberalii susțin că PSD este „vinovat de 3 lucruri grave în legătură cu această lege”, și anume de „menținerea unui sistem de salarizare inechitabil, care afectează sute de mii de angajați din sectorul de stat”, de „pierderea banilor europeni din PNRR aferenți legii salarizării”, dar și de „promovarea unor promisiuni fără acoperire, care împing România spre deficite bugetare severe în anii următori, cu dobânzi ruinătoare și degradarea ratingului de țară”.

„Precizăm că legea salarizării unitare nu este doar un jalon PNRR. România are nevoie de ea pentru a corecta inechitățile salariale acumulate în sectorul public, pentru a introduce reguli clare și pentru a lega salarizarea de responsabilitate, complexitatea muncii și performanță. Actualul proiect face aceste lucruri fără să arunce din nou bugetul în dezechilibre multianuale puternice și fără să sacrifice investițiile statului”, a adăugat PNL.

PNL a precizat că susține proiectul „elaborat de Ministerul Muncii în dialog cu partidele parlamentare și sub patronajul Administrației Prezidențiale”, care „îndeplinește cerințele jalonului din PNRR și ține cont de constrângerile financiare existente”.

„PNL susține acest proiect și invită toate partidele parlamentare să-l susțină, astfel încât el să poată fi depus și votat în Parlament fie și pe ultima sută de metri, în această săptămână”, a conchis PNL.