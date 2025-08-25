Punctul strategic de care are nevoie Rusia în Donețk. Apel către Putin să rezolve „o catastrofă umanitară și ecologică”

Liderul pro-rus al regiunii Donețk, Denis Pușilin, a afirmat că o criză a apei forțează locuitorii să stea la coadă la camioaane-cisternă, situație care poate fi rezolvată doar dacă Rusia va ocupa în întregime regiunea, inclusiv un canal vital pentru aprovizionarea cu apă, scrie Reuters.

Moscova controlează în jur de 75% din regiunea Donețk, iar forțele rusești încearcă să o ocupe integral, însă se confruntă cu o apărare îndârjită a armatei ucrainene.

Penuria severă de apă a devenit o bătaie de cap pentru Moscova, care încearcă să demonstreze locuitorilor din regiune că Rusia este capabilă să le îmbunătățească viețile. Un grup de locuitori din Donețk i-a trimis, luna trecută președintelui Putin o scrisoare deschisă în care care îi cer să intervină în ceea ce ei au numit „o catastrofă umanitară și ecologică”, în timp ce autoritățile ucrainene au evocat situația ca un exemplu al guvernării proaste a Rusiei în teritoriile ocupate.

Cucerirea orașului Sloviansk, singura soluție rapidă a crizei

Guvernatorul Denis Pușilin a spus că în orașul Donețk apa curge la robinet doar câteva ore o dată la trei zile. În cadrul unei întâlniri cu Putin, în care președintele rus l-a întrebat despre lipsa apei, Pușilin a spus că au fost aduse cisterne de la Moscova, iar o conductă este construită pentru a aduce apă din râul Don. „Însă situația este foarte dificilă întrucât nu are o soluție rapidă”, a spus Pușilin.

Singura modalitate de a rezolva rapid situația ar fi ca Rusia să preia controlul întregii regiuni Donețk, inclusiv un canal crucial pentru aprovizionarea cu apă, canal construit în perioada URSS. „Cea mai importantă soluție, probabil singura, este eliberarea orașului Sloviansk și a teritoriilor adiacente pentru a putea începe repunerea în funcțiune a canalului Siverski Doneț-Donbas, care va aproviziona întreaga regiune cu apa necesară”, a spus Pușilin.

Construit în anii ’50, canalul de 135 de kilometri, care leagă două râuri, începe la 19 kilometri nord-est de Sloviansk, care este controlat de forțele ucrainene, și merge către sud având capătul la 18 kilometri nord-este de orașul Donețk, într-o zonă aflată sub control rus.

Pușilin a spus că problema apei s-a acutizat în această vară, forțând autoritățile să raționalizeze strict apa. „Rezervoarele noastre sunt aproape goale”, a spus oficialul rus. Pușilin a acuzat Ucraina că a impus „o blocadă a apei”, însă oficialii ucraineni susțin că unele părți ale canalului au fost avariate în război, iar altele de află pe linia frontului.

În Donețk, locuitorii vin cu sticle de plastic de 5 litri sau canistre la cisternele aduse de autorități pentru a furniza apă. O localnică, Irina, a spus că nu a mai avut apă la robinet de 12 zile. „Unii cumpără apă îmbuteliată, alții o caută prin locuri. Altora apa le este adusă cu mașina de la un puț”, a declarat femeia reporterului Reuters.