„Pur și simplu nebunesc”. Ce spune omul care făcea un număr de „mentalism” pentru Trump și secretara sa de presă la momentul atacului din weekend

Oz Pearlman a declarat pentru BBC că atacul armat din weekend de la Cina Asociației Corespondeților de la Casa Albă, din hotelul Washington Hilton, a avut loc chiar când interacționa cu președintele american Donald Trump, cu prima doamnă Melania Trump și cu secretara de presă Karoline Leavitt.

Pearlman, care se descrie drept „mentalist”, a spus că încerca să afle câte litere va avea numele fetiței pe care urmează să o aducă pe lume Karoline Leavitt.

„Momentul a fost pur și simplu atât de nebunesc, pentru că mă aflam în mijlocul unui număr pentru prima doamnă și pentru președinte, și pentru secretara de presă… încercând să ghicesc numele – secretara de presă va avea un copil în curând”, a povestit el.

Acesta a spus că împușcăturile s-au auzit chiar când rupea o bucată de hârtie pentru a arăta numele pe care îl va avea copilul. Pentru că agenții Serviciului Secret „se îndreptau cu toții spre aceeași masă”, a crezut că „era pe cale să explodeze o bombă”.

„Nu păreau că se uită după un atacator. Părea că încearcă să împiedice ceva”, a explicat Pearlman.

Fostul concurent de la America`s Got Talent susține că l-a privit „direct în ochi” pe Donald Trump, cu „două secunde” înainte ca președintele să fie scos din încăpere de agenții Serviciului Secret.

Oz Pearlman, la Cina Corespondenților. Credit: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia



Un oficial al Casei Albe, citat de The Hill, a spus că secretara de presă Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, cea mai tânără femeie care ocupă această funcție și prima care o deține cât timp este însărcinată, urmează să nască săptămâna viitoare o fetiță.

Primul copil al ei și al soțului său, un băiețel pe nume Niko, a venit pe lume în iulie 2024.

Atac armat la Cina Corespondenților

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seară la hotelul Washington Hilton, care găzduia cina corespondenţilor de la Casa Albă, la care se adunaseră președintele Trump, vicepreședintele JD Vance și alți înalți oficiali. Un agent Secret Service a fost împuşcat de la mică distanţă, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ, a anunțat Trump, după atac.

Suspectul, identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a declarat forțelor de ordine, după arestarea sa, că a vrut să împuște oficiali ai administrației Trump, a relatat duminică CBS News, citând două surse, transmite Reuters.