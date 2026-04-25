Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, intră în concediu de maternitate. „Aveți cu toţii numărul personal al preşedintelui”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunţat că urmează să intre în concediu de maternitate pentru naşterea celui de-al doilea copil al său.

„Aceasta va fi cu siguranţă ultima mea conferinţă de presă pentru o bună bucată de vreme”, a declarat Karoline Leavitt, vineri după-amiază, în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii acreditați la Casa Albă, relatează News.ro.

„După cum vedeţi, voi naşte dintr-un moment în altul. Ştiu că veţi fi pe mâini foarte bune cu echipa mea de aici, de la Casa Albă, şi ştiu că aveţi cu toţii numărul personal al preşedintelui”, a glumit ea, cu mâinile aşezate pe burtica rotunjită.

Pe contul său de Instagram, Leavitt a vorbit despre „imensa bucurie” pe care ea şi soţul ei au simţit-o iniţial când au aflat de această nouă sarcină. „Al doilea gând al meu a fost: «Cum o să reuşesc să împac munca, un copil mic şi sarcina?» Ei bine, 39 de săptămâni mai târziu, am reuşit!”, a mai scris ea.

Casa Albă nu a anunțat cine o va înlocui

Executivul american nu a desemnat un înlocuitor sau o înlocuitoare oficială, iar potrivit presei, înalţi oficiali precum vicepreşedintele JD Vance ar putea ţine ocazional conferinţe de presă la Casa Albă în locul ei.

Vicepreședintele american JD Vance, alături de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă, Washington, D.C., pe 1 octombrie 2025. FOTO: Hu Yousong / Xinhua News / Profimedia

De asemenea, Casa Albă nu a comunicat nimic cu privire la durata concediului pe care îl va lua purtătoarea de cuvânt, care este deja mama unui băieţel născut în iulie 2024.

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, este cea mai tânără persoană numită vreodată în funcţia de „secretar de presă” al Casei Albe. În vara anului 2024, ea şi-a reluat activitatea în cadrul echipei de campanie a lui Donald Trump la doar câteva zile după naşterea primului său copil, o revenire grăbită de tentativa de asasinat a cărui victimă a fost candidatul republican pe 13 iulie 2024.

Ea este căsătorită cu Nicholas Riccio, un dezvoltator imobiliar.