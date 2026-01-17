Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva

Pretențiile lui Donald Trump asupra Groenlandei, teritoriu danez, l-au pus pe șeful NATO, Mark Rutte, într-o poziție extrem de incomodă. Și, până la acest moment, el a ales să spună cât mai puțin posibil pe acest subiect, notează France Presse.

Scopul său? Menținerea organizației al cărei secretar general este în afara acestei „dispute” teritoriale între Statele Unite și Danemarca, două țări membre ale NATO, ce amenință însăși existența Alianței Atlantice, la 77 de ani de la înființarea sa în 1949.

Un atac american asupra Groenlandei ar însemna „sfârșitul tuturor”, în special al NATO, a avertizat la începutul lunii ianuarie șefa guvernului danez, Mette Frederiksen.

Mark Rutte: „Lucrăm în spatele ușilor închise”

„Locuitorii Groenlandei sunt îngroziți”, a spus săptămâna aceasta eurodeputata daneză Stine Bosse, adresându-se șefului NATO, în cadrul unei dezbateri cu eurodeputații la Bruxelles.

„Vă rugăm, dați-ne un indiciu despre ce poate face această alianță dacă două țări din cadrul ei nu pot ajunge la un acord”.

Mark Rutte a rămas impasibil.

„În calitate de secretar general, este foarte clar că nu fac niciodată declarații atunci când există discuții în cadrul Alianței”, s-a limitat să răspundă. „Lucrăm în spatele ușilor închise”, a adăugat el.

Fostul premier olandez a fost ales în 2024 la șefia NATO pentru capacitatea sa de a-l „gestiona” pe Donald Trump, cu care a reușit să stabilească o relație de încredere.

Și nu ezită niciodată să-i mulțumească pentru că a „convins” țările europene membre NATO să cheltuiască mult mai mult pentru apărarea lor. „Asta se datorează președintelui Trump – și știu că toți mă veți urî pentru că spun asta – dar asta este ceea ce cred”, a subliniat el în Parlamentul European.

Fost oficial NATO: „Treaba lui e să știe când să intervină”

Această strategie nu l-a împiedicat pe președintele american să-și reitereze amenințările împotriva Groenlandei, pe care intenționează să o anexeze pentru a asigura securitatea Statelor Unite.

Mark Rutte intenționează să-l convingă folosind tocmai această idee. Nu este necesar să invadezi Groenlanda pentru ca Statele Unite să fie în siguranță, a subliniat el.

„În cadrul NATO, suntem cu toții de acord că, pentru a proteja Arctica, trebuie să colaborăm, și exact asta facem”, a subliniat el.

Dar ce se va întâmpla dacă Donald Trump nu se răzgândește?

Mark Rutte „trebuie să acționeze rapid, dar discret, în culise, pentru a convinge Statele Unite”, a declarat pentru AFP Jamie Shea, de la think tank-ul londonez Chatam House.

O misiune de „bune oficii”, explică fostul secretar general adjunct al Alianței, Camille Grand. Treaba lui este „să știe când consideră că este cel mai oportun moment pentru a intra în discuție”, a declarat acesta, interogat.

El are „legitimitatea de a spune: «Vom găsi o soluție, înțeleg îngrijorarea americană cu privire la această regiune, iar noi, la NATO, avem propuneri»”.

Liderul NATO are doar „un glonț de argint”

La Bruxelles, Alianța are în vedere mai multe opțiuni, printre care o nouă misiune în Arctica, bazată pe modelul a ceea ce s-a făcut deja în Marea Baltică, pentru a contracara mai bine amenințarea rusă.

Militari din mai multe țări europene au început să sosească în Groenlanda în această săptămână, pentru a verifica condițiile unei eventuale desfășurări viitoare în cadrul NATO.

Și dacă tot nu funcționează?

Mark Rutte ar putea fi nevoit să joace ultima sa carte: să folosească capitalul de încredere dobândit față de Donald Trump pentru a spune „asta nu se poate”, a explicat un diplomat.

Problema este că acest „silver bullet” (glonț de argint) nu poate fi folosită decât o singură dată.

„Rutte știe că, dacă eșuează acum, ar putea să se `ardă` și să-și piardă capitalul de încredere pe care l-a câștigat în fața lui Trump”, a declarat un alt diplomat.

„Voia să folosească acest ultim glonț pentru Ucraina, dar s-ar putea să fie nevoit să facă altul pentru Groenlanda”, a adăugat acesta.