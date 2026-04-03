„Putem deschide cu ușurință Strâmtoarea Ormuz, să luăm petrolul și să facem o avere”. Ultimul apel al lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite pot deschide Strâmtoarea Ormuz dacă li se acordă puțin mai mult timp, pe fondul presiunilor crescânde asupra administrației sale de a găsi o soluție rapidă la un război împotriva Iranului.

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide cu ușurință Strâmtoarea Ormuz, să luăm petrolul și să facem o avere”, a scris vineri Trump într-o postare pe Truth Social.

Ce se întâmplă în Ormuz

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie pentru comerțul global pe unde se transportă aproximativ o cincime din consumul total de petrol al lumii, ca răspuns la atacuri efectuate de SUA și Israel începând din 28 februarie.

Redeschiderea acesteia a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe măsură ce prețurile energiei cresc vertiginos.

Acest subiect a provocat și o dispută majoră între Donald Trump și statele occidentale, pe care le-a acuzat de lipsă de implicare. Președintele american a amenințat inclusiv că părăsește NATO pentru lipsa de implicare pe acest subiect.

Soarta Strâmtorii Ormuz capătă o importanță aparte în condițiile în care sfârșitul războiului nu se întrezărește.

Amenințările lui Trump

În discursul de miercuri seara, Trump și-a repetat amenințările împotriva Iranului și nu a oferit un calendar clar pentru încetarea ostilităților, provocând promisiuni de represalii din partea Iranului și scăderea prețurilor acțiunilor.

Statele Unite vor „părăsi Iranul destul de repede” și ar putea reveni pentru „lovituri punctuale” dacă va fi nevoie, a declarat miercuri președintele american Donald Trump pentru agenția de presă Reuters, cu câteva ore înainte de discursul său către națiune.

În respectivul discurs, Donald Trump a afirmat că armata americană a îndeplinit aproape în totalitate obiectivele pe care și le-a propus în războiul cu Iranul și că Republica islamică este practic „decimată”.

„În această seară, am plăcerea să spun că aceste obiective strategice esențiale sunt pe cale de a fi îndeplinite”, a declarat el.