Putin a avut o întâlnire tête-à-tête cu cel pe care îl vrea mediator în negocierile cu Europa

Președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire tête-à-tête cu fostul cancelar german Gerhard Schroeder, care a fost „plăcută și prietenoasă”, a anunțat vineri consilierul pentru politică externă de la Kremlin, Iuri Ușakov, potrivit agențiilor de știri ruse și Reuters.

„Discuția a fost prietenoasă. A avut loc sub forma unei întâlniri tête-à-tête, față în față”, a afirmat Ușakov.

„Sincer, nu cunosc niciun detaliu. A avut loc la Moscova, la Kremlin”, a adăugat el.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Ușakov a spus că oficialii ruși au avut numeroase contacte informale.

„Îmi pot imagina foarte bine că există multe contacte informale și că pur și simplu nu știm despre ele”, a afirmat cel mai important consilier pentru politică externă al lui Vladimir Putin.

Putin l-ar vrea pe Schroeder ca mediator cu Europa

Schroeder, fost lider al Partidul Social-Democrat (SPD), a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 1998 și 2005, când a pierdut alegerile. Ulterior, el a lucrat pentru companii de stat rusești și a cultivat o relație strânsă cu Putin.

Întrebat la începutul lunii mai care este candidatul său preferat pentru reluarea dialogului cu europenii, Vladimir Putin a răspuns că îl preferă „personal” pe Gerhard Schroeder. Inițiativa președintelui rus a stârnit reacții politice contradictorii în Germania.

De asemenea, miniștrii de externe ai Uniunii Europene, într-o reuniune la Bruxelles, au respins ideea oricărui rol pentru Schroeder, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, afirmând că acest lucru i-ar permite fostului cancelar să „stea de ambele părți ale mesei”.

Fostul cancelar a fost în conducerea Rosneft

Refuzul lui Schroeder de a condamna invazia rusă în Ucraina din 2022 i-a adus oprobiul în cadrul SPD, partidul minoritar din coaliția lui Friedrich Merz, și l-a costat unele dintre avantajele sale de fost cancelar.

A avut roluri cheie în proiectele gazoductelor Nord Stream 1 și 2, precum și un loc în consiliul de administrație al companiei petroliere ruse Rosneft, de unde a demisionat în 2022.

Anul trecut, fostul cancelar german a anunțat că suferă de „burnout serios” și s-a internat într-o clinică, fix în mijlocul unei anchete privind gazoductul Nord Stream 2.