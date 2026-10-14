Putin a convocat miercuri mai mulți înalți oficiali ruși pentru o ședință: „Trebuie să fim pregătiți”

Președintele rus Vladimir Putin va discuta miercuri despre securitatea cibernetică cu înalți oficiali, a anunțat Kremlinul, descriind această problemă ca fiind una din ce în ce mai urgentă, dar negând că întâlnirea ar fi fost determinată de o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra centrelor de date rusești, transmite Reuters.

„Tehnologiile de inteligență artificială aduc numeroase beneficii și avantaje, sporind eficiența. Dar, în același timp, desigur, încercările diverselor state de a transforma aceste noi tehnologii în arme… reprezintă amenințări pentru sectoare întregi ale economiei oricărei țări”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Firește, nu facem excepție și trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări. De aceea, președintele organizează astăzi această întâlnire”, a continuat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Peskov a afirmat că întâlnirea nu are nicio legătură cu atacurile cu drone ucrainene din săptămâna trecută asupra a patru centre de date rusești – trei aparținând grupului tehnologic Yandex și unul băncii Sberbank.

„Nu, aceasta este o întâlnire mult mai sistemică. Nu are legătură cu acele atacuri specifice și izolate”, a spus el.

Printre participanți se vor număra miniștri ai guvernului, înalți oficiali din domeniul securității, directorul Sberbank și guvernatoarea băncii centrale, Elvira Nabiullina, a adăugat Peskov.