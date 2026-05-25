Putin a promulgat legea privind folosirea forței militare în străinătate pentru „protecția cetățenilor ruși”. Cazul invocat de Moscova

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat luni proiectul de lege care autorizează eventuala folosire forței militare peste hotare pentru „protecția cetățenilor ruși”, potrivit The Kyiv Independent.

Legea a fost adoptată de Duma de Stat în 13 mai și îi permite președintelui să ordone desfășurări de trupe în străinătate pentru „protejarea” rușilor vizați de arestări, procese sau alte persecuții percepute din partea unor națiuni străine sau a instanțelor internaționale, a scris publicația ucraineană.

Parlamentarii ruși susțineau că legislația face parte dintr-un efort „contracarare a campaniei de rusofobie rampantă care continuă în străinătate”.

Moscova arată spre cazul lui Alexander Butyagin

Andrei Kartapolov, președintele comisiei de apărare din Duma de Stat, a asociat inițiativa legislativă cu cazul lui Alexander Butyagin, un arheolog rus care a fost în arest în Polonia timp de câteva luni în urma unor săpături ilegale în Peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014.

Rusia anunța luna trecută că acesta a fost eliberat de autoritățile poloneze ca parte a unui schimb de prizonieri între Moscova și Kiev, potrivit Reuters. În martie, o instanță poloneză se pronunțase în favoarea extrădării sale în Ucraina, unde risca până la 10 ani de închisoare pentru „distrugerea de situri de patrimoniu cultural” și provocarea unor daune estimate la circa 4,6 milioane de dolari, nota The Moscow Times.

O presupusă persecuție a cetățenilor ruși a fost invocată de Moscova și printre pretextele folosite în justificarea agresiunii lansate împotriva Ucrainei începând din 2014.

Agenția rusă de știri Interfax, citată de Agerpres, explica în martie că noua lege vine în completarea unei modificări aduse legii federale privind securitatea în aprilie 2023, când i-a fost introdusă președintelui posibilitatea „să ia măsuri pentru apărarea Rusiei şi a cetăţenilor săi în cazul în care organizaţii străine şi internaţionale iau măsuri sau adoptă acţiuni care contravin intereselor Federaţiei Ruse”.

Acel amendament nu preciza ce mijloace poate folosi preşedintele pentru a îndeplini ceea ce era stipulat de lege.