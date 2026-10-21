Putin anunță în timpul discuțiilor cu emisarul lui Trump că a eliberat un american acuzat de Rusia că a luptat ca mercenar pentru Ucraina

Americanul Stephen Hubbard a fost arestat în aprilie 2022 în orașul Izium, din estul Ucrainei, unde procurorii ruși au susținut că ar fi fost de serviciu la un punct de control militar ucrainean.

Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat miercuri că Stephen Hubbard, un cetățean american în vârstă de 74 de ani aflat în custodia autorităților ruse din 2022, a fost eliberat și se află pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Putin nu a oferit detalii suplimentare în declarațiile publicate de presa de stat rusă.

Șeful Kremlinului a făcut acest anunț în cadrul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, la Sankt Petersburg.

Hubbard, un profesor pensionar din Michigan, ispășea o pedeapsă cu închisoarea de aproape șapte ani în Rusia, în urma unei condamnări pentru activitate de mercenar, pronunțată în cadrul unui proces cu ușile închise.

El a fost arestat în aprilie 2022 în orașul Izium, din estul Ucrainei, unde procurorii ruși au susținut că ar fi fost de serviciu la un punct de control militar ucrainean.

Presa de stat rusă a relatat că acesta și-a recunoscut vinovăția față de acuzațiile aduse.

Însă avocatul său din SUA, Martin De Luca, a declarat anterior pentru Reuters că Hubbard îi spusese că acuzațiile împotriva sa erau false și că nu făcea parte din nicio unitate de luptă sau militară.

În momentul eliberării sale, Hubbard era singurul prizonier american deținut de Rusia care fusese desemnat de Washington drept „reținut pe nedrept”.

Ministerul de Externe al Rusiei anunțase zilele trecute că se află în discuții cu oficialii de la Washington cu privire la o posibilă eliberare a prizonierilor, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că el și Putin au discutat despre Hubbard și a făcut aluzie la o posibilă eliberare.