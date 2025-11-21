Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump pentru Ucraina. „A fost modernizat după Alaska”

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri seară că a primit planul de pace elaborat de Administrația SUA „pentru rezolvarea conflictului din Ucraina”, el apreciind că documentul propus acum de președintele american Donald Trump a fost „modernizat” după întâlnirea lor din Alaska, în luna august.

„Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană”, a declarat liderul de la Kremlin în timpul unei videoconferințe cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei, relatează cotidianul rus Kommersant.

Potrivit ziarului citat, Vladimir Putin a afirmat că textul planului lui Donald Trump a fost prezentat părții ruse, dar că acesta nu este discutat în detaliu. Partea americană nu discută direct cu Rusia acest plan întrucât Ucraina îl respinge, a susținut Putin.

Liderul de la Kremlin a mai spus în timpul acestei reuniuni a Consiliului rus de Securitate că autoritățile ucrainene și aliații lor își fac iluzii și visează să provoace Rusiei o înfrângere strategică. Doar că armata rusă, a adăugat el, lucrează în continuare pentru „atingerea obiectivelor operațiunii militare speciale”.

Rusia este totuși pregătită să rezolve problema pe cale pașnică, a susținut în același timp Vladimir Putin, conform Kommersant.

Citește și Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare

Ce conține planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului

Planul propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi îngheţată. În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk şi în cea nord-estică Harkov.

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie.

În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale prin care un atac asupra ei să fie considerat drept un atac asupra „comunităţii transatlantice”, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său. Totuşi, avioane de luptă europene vor putea staţiona în Polonia vecină, în cadrul garanţiilor de securitate.

Planul conţine şi o serie de clauze de natură economică. Astfel, 100 de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident ar urma să fie direcţionate către reconstrucţia Ucrainei, dar aliaţii europeni ai Kievului vor trebui să contribuie în acest demers cu încă o sută de miliarde de euro, în timp ce SUA ar obţine profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.

Pe de altă parte, energia furnizată de centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de trupele ruse, ar urma să fie împărţită egal între Ucraina şi Rusia.

Cât despre sancţiunile occidentale impuse Rusiei, planul menţionează ridicarea treptată a acestora.

Planul mai prevede ca Ucraina să organizeze alegeri în termen de 100 de zile şi să recunoască prin lege folosirea limbii ruse în învăţământ şi în mass-media.