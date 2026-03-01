Putin, despre asasinarea lui Khamenei: S-au încălcat toate normele moralității umane și dreptului internațional

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional, transmite Reuters.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a spus Putin într-o notă adresată duminică omologului său iranian Masoud Pezeshkian și publicată de Kremlin.

Khamenei a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de ani, a anunțat presa de stat iraniană, în urma unor atacuri aeriene ale Israelului și Statelor Unite.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-iraniene și la aducerea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Putin.

„Vă rog să transmiteți condoleanțele și sprijinul meu sincer familiei și prietenilor liderului suprem, guvernului și întregului popor iranian”, a adăugat el.