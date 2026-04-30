Putin îi mulţumeşte lui Kadîrov pentru cei zeci de mii de ceceni care „luptă eroic” în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a mulţumit liderului republicii Cecenia, Ramzan Kadîrov, pentru sprijinul oferit în războiului din Ucraina şi i-a urat succes la alegerile generale care vor avea loc în Rusia în luna septembrie.

„Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, tuturor cecenilor, tuturor celor care trăiesc în republică, pentru ajutorul vostru enorm în operaţiunea militară specială (din Ucraina)”, a spus Putin în timpul unei întâlniri cu Kadîrov la Kremlin, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat rusă, relatează EFE și Agerpres.

Putin a subliniat că cecenii „luptă curajos, eroic şi, aşa cum ştim, sunt adevăraţi războinici”. Ei „luptă pentru Rusia şi pentru mica Cecenie, iubită de toţi cecenii. Şi o fac cu demnitate”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Potrivit acestuia, „în mod real, peste 71.000 de ceceni participă efectiv la operaţiunea militară specială, iar dintre aceştia mai mult de 20.000 sunt voluntari”.

Sub conducerea lui Ramzan Kadîrov, Cecenia „s-a schimbat radical în ultimii ani”, iar acesta „este un rezultat major, semnificativ şi vizibil pentru toţi cei care trăiesc în republică”, a mai afirmat preşedintele rus.

Prin urmare, el s-a declarat încrezător că cecenii vor vota pentru Kadîrov la alegerile generale care vor avea loc în Rusia pe 20 septembrie.

La rândul său, Kadîrov, care conduce republica din Caucazul de Nord cu o mână de fier de aproape 20 de ani şi îşi manifestă cu fiecare ocazie loialitatea faţă de Kremlin, l-a asigurat pe Putin că va continua să-l susţină şi că nu-l va dezamăgi.