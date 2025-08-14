Putin laudă „eforturile sincere” ale SUA pentru a obține pacea în Ucraina, înainte de summitul din Alaska / Liderul de la Kremlin lasă deschisă ușa unui acord nuclear cu Washingtonul

Președintele rus Vladimir Putin, într-o vizită de lucru la Uzina de Fier și Oțel din Magnitogorsk, în Districtul Federal Ural, pe 16 iulie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi „eforturile energice și sincere” ale administrației americane de a pune capăt conflictului din Ucraina, cu o zi înaintea întâlnirii pe care o va avea cu președintele SUA, Donald Trump, în Alaska, relatează Reuters și AFP.

„Administrația americană, în opinia mea, depune eforturi destul de energice și sincere pentru a opri luptele”, a declarat Putin în fața unor oficiali de rang înalt.

Liderul rus a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare, care să consolideze pacea.

În cadrul reuniunii de joi de la Kremlin cu cei mai înalți oficiali militari și civili ai Rusiei, Putin a spus că îi informează despre stadiul negocierilor privind Ucraina purtate cu Statele Unite, precum și al discuțiilor bilaterale cu Kievul.

„Aș dori să vă spun în ce stadiu ne aflăm cu actuala administrație americană, care, după cum știe toată lumea, depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri luptele, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în acest conflict”, a declarat Putin.

Putin a spus că discuțiile cu Statele Unite urmăresc crearea „condițiilor pe termen lung pentru pace între țările noastre, în Europa și în lume, în ansamblu, dacă vom ajunge la acorduri în domeniul controlului armelor strategice ofensive în etapele următoare”.

Declarațiile sale indică faptul că Rusia va ridica problema controlului armelor nucleare ca parte a unei discuții ample despre securitate, atunci când se va întâlni cu Trump la Anchorage, în cadrul primului summit Rusia–SUA de la cel din iunie 2021.

Rusia și Statele Unite dețin, de departe, cele mai mari arsenale de arme nucleare din lume.

Ultimul acord major de control al armelor nucleare dintre cele două țări este tratatul New Strategic Arms Reduction (New START), care urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Trump a declarat luna aceasta că a ordonat mutarea a două submarine nucleare americane mai aproape de Rusia, invocând ceea ce a numit comentariile amenințătoare ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev privind posibilitatea unui război între cele două țări. Kremlinul a minimalizat importanța acestei mișcări, dar a spus că „toată lumea ar trebui să fie foarte, foarte atentă” la retorica nucleară.

Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat anterior că Putin și Trump vor discuta și despre „uriașul potențial nevalorificat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina.

Ușakov a spus jurnaliștilor că summitul va începe la ora 19:30 GMT, adică 11:30 dimineața, ora locală în Anchorage (22:30 ora României), iar cei doi lideri vor avea o întâlnire față în față, însoțiți doar de traducători.

Ulterior, delegațiile celor două țări se vor reuni pentru un prânz de lucru, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.

Potrivit lui Ușakov, este „evident pentru toată lumea” că Ucraina va fi subiectul central al întâlnirii, însă vor fi abordate și teme mai ample legate de securitate și probleme internaționale.

El a adăugat: „Este de așteptat un schimb de opinii privind dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul comercial și economic. Aș dori să menționez că această cooperare are un potențial uriaș, din păcate nevalorificat până acum.”

Ușakov, consilierul lui Putin pe politică externă, a precizat că din delegația rusă vor mai face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică.