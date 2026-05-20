Putin nu a ajuns la un acord cu Xi pentru proiectul major dorit Rusia și și-a anulat conferința de la finalul vizitei în China

Președintele rus Vladimir Putin a încheiat summitul cu omologul său chinez, Xi Jinping, fără să ajungă la un acord pentru conducta care i-ar permite Rusiei să își mărească de peste două ori cantitatea de gaze naturale pe care o vinde Chinei, potrivit Reuters.

Fără rezultate tangibile la Beijing, liderul rus și-a anulat conferința de presă pe care o susține de obicei după vizitele în străinătate, a scris EFE, citată de Agerpres.

În timpul vizitei efectuate de Putin în septembrie 2025, Gazprom anunța că părțile s-au înțeles pentru avansarea proiectului Puterea Siberiei 2, ce presupune construcția unui gazoduct de 2.600 de kilometri, care ar transporta 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din Rusia în China, prin Mongolia.

Xi Jinping nu a menționat gazoductul

Miercuri, președintele Xi a subliniat importanța cooperării din domeniul energiei și a conectivității resurselor în relația China-Rusia, dar nu a menționat gazoductul.

Surse citate de Financial Times își exprimaseră exprimat îndoiala că Beijingul și Moscova vor putea ajunge la un acord, întrucât partea chineză dorește în continuare să cumpere gaze la un preț comparabil cu cel de pe piața internă rusă.

Kremlinul susține că părțile au ajuns la o „înțelegere generală privind parametrii” proiectului, dar încă nu au fost convenite detalii sau un calendar clar. Vicepremierul rus Alexander Novak a spus că Rusia și China finalizează contracte pentru livrări prin conductă.

„Dezacordurile principale cu privire la prețuri, finanțare și termeni contractuali nu par să fi fost rezolvate”, a declarat Daniel Sleat, de la Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală.

Președintele rus Vladimir Putin a insistat că Moscova este dispusă să garanteze „o aprovizionare sigură și neîntreruptă” de hidrocarburi și cărbune, având în vedere contextul actual, în care o parte a importurilor chineze de gaze lichefiate este afectată de blocada din Strâmtoarea Ormuz.

În cadrul vizitei lui Putin, a 25-a pentru el la Beijing, președintele rus și omologul său chinez au semnat o declarație comună, în care cer dialog în privința Iranului și condamnă atacurile americane și israeliene, și au prezidat semnarea altor 20 de acorduri.

Au criticat și politica nucleară „iresponsabilă” a SUA

În declarația comună a lui Putin și Xi, care în urmă cu o săptămână la găzduit și pe Donald Trump la Beijing, președintele Rusiei și cel al Chinei au condamnat planurile omologului american privind scutul antirachetă Iron Dome și politica nucleară „iresponsabilă” a Washingtonului.

Putin și Xi susțin că planul lui Trump pentru un sistem terestru și spațial de interceptare a rachetelor amenință stabilitatea strategică globală. În aceeași declarație, cei doi mai critică Washingtonul pentru că a permis expirarea unui tratat care restricționează arsenalele nucleare ale SUA și Rusiei.

Tratatul a expirat în februarie, iar Trump nu a răspuns propunerii ruse de prelungire a limitelor privind rachetele și focoasele nucleare cu încă un an. Unii politicieni americani susțin că o astfel de mișcare ar fi împiedicat SUA să răspundă la acumularea chineză de arme nucleare.