Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă”

Lansarea unei rachete de croazieră intercontinentale cu propulsie nucleară a Rusiei, Burevestnik, pe 1 martie 2018. FOTO: RU-RTR Russian Television / AP / Profimedia

Rusia pare să se pregătească să testeze noua sa rachetă de croazieră cu propulsie și încărcătură nucleară, potrivit a doi cercetători americani și unei surse occidentale din domeniul securității, chiar în timp ce președintele Vladimir Putin se pregătește pentru discuțiile cu omologul său american, Donald Trump, de vineri privind Ucraina, scrie Reuters.

Jeffrey Lewis, cercetător la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California, și Decker Eveleth, de la Centrul de Analiză Navală (CNA), cu sediul în Virginia, au ajuns la aceleași concluzii în mod separat, studiind imaginile realizate în ultimele săptămâni de Planet Labs, o companie comercială de sateliți.

Cei doi cercetători consideră că fotografiile arată o activitate intensă la poligonul de testare Pankovo din arhipelagul Novaya Zemlya din Marea Barents, inclusiv o creștere a personalului și a echipamentelor, precum și a navelor și aeronavelor asociate cu testele anterioare ale rachetei 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, care constă atât în cantități uriașe de echipamente care sosesc pentru a sprijini operațiunile, cât și în mișcări la locul de lansare a rachetelor”, a spus Lewis.

O sursă occidentală din domeniul securității, care a cerut să nu fie identificată, a confirmat că Rusia pregătește un test cu racheta Burevestnik.

Lewis a precizat că testul ar putea avea loc săptămâna aceasta, ceea ce crește posibilitatea ca acesta să eclipseze summitul Trump-Putin din Alaska.

Solicitată să ofere un punct de vedere, Casa Albă nu a abordat posibilitatea unui test cu racheta Burevestnik. Pentagonul, CIA și Ministerul Apărării din Rusia au refuzat, de asemenea, să comenteze.

Putin a declarat că această arma – denumită „SSC-X-9 Skyfall” în codificarea NATO – este „invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

Lewis, Eveleth și alți doi experți în controlul armamentului au declarat că dezvoltarea rachetei a căpătat o importanță sporită pentru Moscova de când Trump a anunțat în ianuarie dezvoltarea unui scut antirachetă american numit Golden Dome.

Totuși, mulți experți spun că nu este clar dacă racheta poate evita sistemele de apărare, dacă va oferi Moscovei capacități pe care nu le are deja și dacă va emite radiații de-a lungul traiectoriei sale.

Testul ar fi fost programat cu mult înainte de anunțul de săptămâna trecută privind întâlnirea dintre Trump și Putin, au afirmat cercetătorii și experții.

Dar Putin ar fi putut suspenda pregătirile, având în vedere sateliții spioni americani, pentru a-și semnala deschiderea față de încheierea războiului din Ucraina, precum și față de reluarea negocierilor cu SUA privind controlul armamentului, au precizat experții. Tratatul New START, ultimul pact între SUA și Rusia care limitează desfășurarea strategică a armelor nucleare, expiră pe 5 februarie.

„Uneori poți devansa sau amâna programul din motive politice”, a declarat Tom Countryman, fost subsecretar de stat interimar pentru controlul armamentului.

Racheta Burevestnik a avut rezultate slabe la teste, potrivit grupului de advocacy Nuclear Threat Initiative, cu două succese parțiale din 13 teste cunoscute.

Avioane speciale

Eveleth și Lewis au declarat că imaginile Planet Labs arată stive de containere de transport, echipamente și angajați care au sosit începând cu sfârșitul lunii iulie.

Lewis a spus că două avioane echipate pentru colectarea datelor de testare erau parcate la aerodromul militar Rogachevo din arhipelag încă de la jumătatea lunii iulie. Imaginile pe care el le-a furnizat agenției Reuters arată două avioane mari echipate cu cupole radar în formă de farfurie.

El a remarcat prezența a cel puțin cinci nave asociate cu testele anterioare. Un site specializat în domeniul urmării traseelor navelor – VesselFinder.com – arăta că o a șasea navă legată de testele anterioare urma să sosească marți, a spus cercetătorul.

Reuters a confirmat că site-ul arăta nava, un cargobot numit Teriberka, cu destinația Novaya Zemlya, dar nu a putut confirma în mod independent celelalte descoperiri ale cercetătorilor.

Eveleth și Lewis au mai spus că au început să examineze imaginile din Pankovo începând din iulie, după ce Rusia a publicat, pe 6 august, o notă în care le-a cerut marinarilor să se țină departe de zonă în perioada 9-12 august.

Reuters a găsit o serie de astfel de note pe serviciul NOTAM al Administrației Federale a Aviației din SUA, emise de Rusia, care indicau o posibilă fereastră de lansare între 9 și 22 august.

Armata norvegiană a declarat pentru Reuters într-un e-mail că Marea Barents este o „locație privilegiată pentru testele de rachete rusești” și că are indicii din anunțuri și avertismente maritime privind „pregătiri pentru activități de testare”.

Cu toate acestea, a precizat că „nu confirmă nicio informație cu privire la tipul de muniții care urmează să fie testate”.

Eveleth a precizat că la sfârșitul lunii iulie a observat că un adăpost care proteja lansatorul de rachete Burevestnik de intemperii era mutat înainte și înapoi, în ceea ce a catalogat drept „o dovadă foarte clară” a planurilor de testare.

Lewis a furnizat agenției Reuters imagini realizate la fața locului pe 7 august, care arată acoperitoarea de protecție a lansatorului, stive de containere de transport, o macara pentru mutarea acestora și un elicopter.

„Se lucrează la tură maximă”, a spus el despre ritmul pregătirilor pentru testare.