Putin și Erdogan reclamă „consecințe negative grave” din cauza războiului din Orientul Mijlociu și cer o soluție de „compromis”

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, au vorbit despre necesitatea unei încetări imediate a focului în războiul din Orientul Mijlociu, vineri, într-o convorbire telefonică, conform comunicatului transmis de Kremlin, a scris AFP.

Partea rusă susține că Erdogan și Putin „au consemnat pozițiile lor comune cu privire la necesitatea unei încetări imediate a focului și a dezvoltării unor acorduri de pace de compromis care să țină cont de interesele legitime ale tuturor statelor din regiune”.

„A fost consemnat că acțiunea militară intensă duce la consecințe negative grave nu numai la nivel regional, ci și global, inclusiv în domeniile energiei, comerțului și logisticii”, a mai declarat Kremlinul.

A fost abordată și situația de la Marea Neagră

Potrivit Moscovei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au vorbit și despre „importanța unor măsuri coordonate pentru a asigura în mod cuprinzător securitatea în zona Mării Negre”.

Kremlinul a acuzat Ucraina de „încercări de a viza infrastructura de transport al gazelor care leagă Rusia și Turcia”.

Joi, Gazprom declarase că forțele ruse au respins un atac cu dronă care viza secțiunea din conducta TurkStream care leagă sudul Rusiei de Turcia.

Prin această conductă primesc gaze state europene ca Ungaria, Slovacia și Serbia.

Rusia a acuzat Ucraina în mai multe rânduri că a atacat conducta.

Reuters a scris marți că, în ultimele săptămâni, forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețurilor din sector și de relaxarea temporară a unor sancțiuni ca efecte ale războiului din Orientul Mijlociu.

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că o parte dintre aliații Kievului au trimis „semnale” cu privire la posibilitatea de a fi redusă intensitatea atacurilor ucrainene cu rază lungă care vizează sectorul petrolier al Rusiei, având în vedere situația de pe piața globală a energiei. El a propus un armistițiu în sectorul energiei cu ocazia Paștelui.