Propunerea făcută de Zelenski lui Putin, prin negociatorii americani, cu ocazia Paștelui

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că le va cere mediatorilor americani să transmită Rusiei propunerea de instituire a unui armistițiu în sectorul energiei cu ocazia Paștelui. Miercuri, liderul de la Kiev urmează să aibă o nouă discuție cu reprezentanții Statelor Unite și șeful NATO, potrivit Reuters.

Zelenski a spus că miercuri va avea o discuție în format de videoconferință cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care va vorbi despre stadiul negocierilor de pace mediate de Washington între Kiev și Moscova.

SUA, Rusia și Ucraina au avut trei runde de discuții la Abu Dhabi și Geneva în acest an, iar a patra urma să aibă loc în martie, însă a fost amânată din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Recent, Zelenski a spus că administrația Trump condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului, regiune pe care Rusia o consideră un obiectiv militar cheie, dar pe care nu o controlează în întregime.

În ultimele săptămâni, forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețurilor din sector și de relaxarea temporară a unor sancțiuni.

Luni, Zelenski a dezvăluit că o parte dintre aliații Kievului au trimis „semnale” cu privire la posibilitatea de a fi redusă intensitatea atacurilor ucrainene cu rază lungă care vizează sectorul petrolier al Rusiei, având în vedere situația de pe piața globală a energiei.

El a spus că Ucraina este gata să facă același lucru dacă Rusia încetează să mai atace sistemul energetic ucrainean.

„Cu siguranță voi transmite această propunere Statelor Unite mâine și cu siguranță îi voi ruga să o transmită părții ruse”, le-a spus Zelenski reporterilor prezenți la un eveniment organizat pentru comemorarea victimelor din masacrul de la Bucha.

„Dacă ne atacă, vom răspunde. Dacă sunt de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom acționa cu reciprocitate”, a adăugat liderul ucrainean.

Cum comentase Kremlinul posibilitatea unui armistițiu de Paște

Tot marți, dar anterior declarațiilor făcute de Zelenski, Kremlinul spusese că nu a primit o propunere „formulată clar” pentru un armistițiu de Paște.

„În declarațiile lui Zelenski pe care le-am citit, nu am văzut nicio inițiativă formulată clar în ceea ce privește un armistițiu de Paște”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Zelenski trebuie să își asume responsabilitatea și să ia decizia adecvată pentru a obține pacea, nu doar un armistițiu”, a adăugat Peskov.