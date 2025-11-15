Putin și Netanyahu, convorbire telefonică la inițiativa liderului rus. Temele discutate

Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, despre situația din Orientul Mijlociu, inclusiv evoluțiile din Gaza, programul nuclear al Iranului și situația din Siria, a anunțat Kremlinul, notează Reuters.

Potrivit comunicatului israelian citat de Times of Israel, Putin a fost cel care a inițiat convorbirea telefonică cu Netanyahu.

Discuția este cea mai recentă dintr-o serie de convorbiri avute în ultima perioadă, a precizat biroul premierului israelian.

Joi, Rusia a propus propriul proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU privind Gaza, contracarând demersul Statelor Unite de a obține sprijin pentru textul care ar aproba planul președintelui Donald Trump.

Proiectul american de rezoluţie ONU, modificat în mai multe rânduri, prevede acordarea unui mandat, până la sfârşitul lui 2027, unui „Comitet al Păcii” care urmează să fie prezidat de către Donald Trump, un organ de „guvernare de tranziţie” în administrarea Fâşiei Gaza, a explicat AFP, conform News.ro.

El „autorizează”, de asemenea desfăşurarea unei „Forţe Internaţioale de Stabilizare”.

Proiectul rus se limitează, fără să-l numească pe Trump, să salute „iniţiativa care a condus la armistițiu”, fără să menţioneze „Comitetul Păcii” şi fără să authorize vreo forţă internaţională.

Ruşii îi cer secretarului general al ONU Antonio Guterres „să identifice opţiuni în vederea aplicării dispoziţiilor” Planului de Pace şi să prezinte „rapid” un raport care să includă „opţiunile desfăşurării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare” în Fâşia Gaza.