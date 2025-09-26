Putin și sărăcia îi despart pe moldoveni înaintea alegerilor de duminică. Analiza unei importante agenții de presă americane

Rusia încearcă să readucă Republica Moldova în sfera sa de influență, în timp ce liderii europeni promit moldovenilor aderarea la UE, scrie agenția de știri Bloomberg, cu două zile înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Republica Moldova a devenit un indicator al interferenței și atacurilor hibride ale Rusiei în Europa, fiind în centrul unei lupte în care Moscova încearcă să readucă fosta republică sovietică în sfera sa de influență, scrie vineri Bloomberg.

Soarta țării este foarte importantă și pentru Ucraina, motiv pentru care Volodimir Zelenski a făcut apel săptămâna aceasta la liderii internaționali să sprijine Chișinăul în fața tentativelor Rusiei de a influența alegerile.

Guvernul pro-european al președintei Maia Sandu nu se confruntă doar cu Putin. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) face eforturi pentru a promova relații mai strânse cu Occidentul în contextul crizei costului vieții care afectează Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, scrie Bloomberg.

Un plan de amestec în alegeri

Guvernul a acuzat în mod repetat interferența Rusiei în alegeri.

Conform documentelor analizate de Bloomberg, Kremlinul a elaborat un plan de amestec în vot.

Strategia includea recrutarea de moldoveni din străinătate, proteste și o campanie de dezinformare. Săptămâna aceasta, autoritățile au reținut zeci de persoane pentru a zădărnici ceea ce au numit un complot rus de destabilizare a alegerilor.

Cu o minoritate rusofonă numeroasă, Moldova este divizată din punct de vedere lingvistic și cultural între retorica pro-Kremlin și viziunea pro-Bruxelles asupra lumii, scrie Bloomberg.

„Este foarte clar că Rusia dorește să creeze condiții pentru a împinge Moldova în haos politic”, a declarat pentru agenția de știri Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, un think tank moldovean.

„Dacă nu, atunci să propulseze în parlament o majoritate loială care este cel puțin ambivalentă față de procesul nostru de aderare la UE”, a spus el.

Eforturile UE pentru susținerea Chișinăului

Problema trece dincolo de Rusia. În discuțiile cu jurnaliștii Bloomberg, moldovenii s-au plâns de prețurile mari – o stare de spirit generală din țară, în ciuda miliardelor de euro cheltuite de Bruxelles pentru a ajuta Moldova să treacă peste criza economică și să construiască școli, drumuri și să modernizeze infrastructura energetică.

Deși majoritatea moldovenilor susțin aderarea la UE, ei nu au o părere prea bună despre politicienii lor, scrie agenția de presă.

Dornică de o poveste de succes în zona sa estică turbulentă, UE a alocat o sumă record de 1,8 miliarde de euro pentru următorii ani, pentru a sprijini eforturile de integrare ale Moldovei.

UE a încercat, de asemenea, să consolideze imaginea Sandu înainte de alegeri, liderii Poloniei, Franței și Germaniei împărtășind scena cu ea la un miting pro-european organizat cu ocazia Zilei Independenței Moldovei, în august.

Igor Dodon, fostul președinte învins de Sandu, care conduce Partidul Socialist pro-rus, a declarat că puterile occidentale se amestecă în campania electorală.

„Rusia nu mai are un proiect coerent pentru Moldova”

Cei patru ani de guvernare ai partidului PAS au fost dificili, scrie Bloomberg.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a determinat sute de mii de refugiați să fugă prin Moldova și a forțat economia fragilă să se orienteze și mai mult spre vest. În același timp, Moldova s-a detașat de aprovizionarea cu energie din Rusia și a asigurat începerea negocierilor îndelungate de aderare la UE în iunie anul trecut.

Aproximativ 65% din exporturile Moldovei se îndreaptă acum către UE.

Și, ca semn al noii realități, chiar și Transnistria, o regiune separatistă care găzduiește trupe ruse, trimite 77% din exporturile sale către blocul comunitar, scrie Bloomberg.

Oponenții PAS au încercat să pună criza costului vieții înaintea geopoliticii.

Politicienii din Partidul Socialist al lui Igor Dodon, care odinioară călătoreau regulat la Moscova, și-au moderat mesajele puternic pro-ruse.

Ei spun că sunt susținători critici ai integrării europene, dar nu în detrimentul relațiilor cu Moscova.

Indiferent de nemulțumirea generală însă, Rusia nu mai are un proiect coerent pentru Moldova, a spus Vladimir Soloviov, un analist care scrie despre politica moldovenească, citat de Bloomberg.

„Nu cred că opoziția poate răsturna integrarea europeană”, a spus el. „Pentru că aceasta înseamnă bani, subvenții, credite și o mulțime de proiecte. Niciunul dintre liderii opoziției nu poate să pună capăt acestei povești, pentru că atunci nu vor mai rămâne la putere pentru mult timp”, a adăugat analistul.