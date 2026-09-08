Putin și Trump au vorbit la telefon. Anunțul Kremlinului despre discuția „extrem de sinceră”

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au avut marți o convorbire telefonică „extrem de sinceră”, a anunțat Kremlinul, după vizita din weekend a emisarilor americani la Moscova și Kiev, relatează AFP.

„În stilul profesionist şi respectuos care le este specific, aceștia și-au împărtășit punctele de vedere” cu privire la vizita lui Steve Witkoff și Jared Kushner, le-a spus jurnaliștilor consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Acesta a mai precizat că Putin a ținut să-l asigure pe liderul de la Casă Albă că nu are „niciun plan agresiv față de Europa”.

Potrivit agenției Reuters, Iuri Ușakov le-a mai spus jurnaliștilor că discuția telefonică de aproximativ o oră între cei doi lideri a fost una „constructivă și sinceră”, iar în cursul acesteia Donald Trump și-a exprimat dorința ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin sâmbătă la Moscova, apoi s-au deplasat duminică la Kiev, unde au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Obiectivul declarat a fost acela de a relua eforturile sub mediere americană care vizează încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina în urmă cu peste patru ani și jumătate.

Eforturile de mediere întreprinse de Statele Unite de la revenirea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de discuții între Moscova și Kiev în 2025, dar acestea nu au reușit să producă rezultate, iar procesul a stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie anul acesta.