Putin spune că peste 700.000 de soldați ruși luptă acum pe front în Ucraina

Peste 700.000 de militari ruși sunt în prezent desfășurați pe „linia de contact” din Ucraina, unde Moscova continuă de luni de zile acțiunile ofensive și câștigă teren în anumite sectoare, a susținut joi președintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters și AFP.

Liderul de la Kremlin a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri televizate cu liderii grupurilor politice din Duma de Stat.

De la lansarea ofensivei sale pe scară largă împotriva Ucrainei, în urmă cu mai bine de trei ani și jumătate, Rusia a mobilizat resurse umane și materiale enorme, suferind în același timp pierderi militare grele, potrivit estimărilor mass-media independente.

În urmă cu câteva zile, publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a cel puțin 130.150 de militari ruşi ucişi în războiul din Ucraina. În această anchetă se precizează totuși că numărul real al victimelor este probabil semnificativ mai mare, deoarece informaţiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări pe reţelele sociale ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale, declaraţii ale autorităţilor locale şi alte surse.

Moscova și Kievul rareori furnizează rapoarte oficiale despre pierderile lor militare. Ucraina estimează că numărul total al pierderilor de soldați ruși – morți sau răniți – a depășit 1 milion.

Putin promite „terenuri pentru participanţii la operaţiunea militară specială”

„Peste 700.000 de soldaţi sunt pe linia frontului”, a spus Putin. El și-a exprimat apoi marea sa apreciere pentru militarii ruşi „care luptă pe linia frontului, îşi asumă riscuri şi îşi dau viaţa” şi a cerut sprijin pentru soldaţii care se întorc de pe front şi pentru familiile celor care încă luptă.

Printre propunerile discutate s-a aflat şi acordarea de terenuri veteranilor, o iniţiativă susţinută de Putin: „Terenuri pentru participanţii la operaţiunea militară specială. Da, sunt de acord”.

„Trebuie să creăm o rezervă de cadre cu ei”, a spus liderul de la Kremlin, subliniind importanţa promovării veteranilor de război în funcţii politice în ţară.

Cu toate acestea, Putin a recunoscut că nu toţi cei care se întorc de pe front sunt capabili să ocupe funcţii de conducere, şi s-a opus impunerii unor cote pentru veterani în poziţii instituţionale.

Miercuri, şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, declara că forţele ruse avansează „practic în toate sectoarele” frontului ucrainean.

Și ucrainenii sunt în contraofensivă pe front

Tot joi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care tocmai a efectuat o vizită în regiunea Donețk, a anunțat că trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, iar Kievul a recucerit deja șapte așezări.

„De fapt, forțele noastre au privat ocupantul de posibilitatea de a desfășura o operațiune ofensivă pe scară largă, pe care (rușii) o planificau de mult timp și pe care contau”, a declarat el, într-un discurs video.

Forțele ucrainene au recucerit 160 de kilometri pătrați de la începutul operațiunii, a mai susținut liderul ucrainean, adăugând că peste 170 de kilometri pătrați și alte nouă localități au fost „eliberate de ocupanți”.

Liderul de la Kiev nu a specificat când a început operațiunea. El a descris luptele în derulare ca fiind intense în zona orașului Dobropillia, o zonă care a cunoscut avansuri rapide ale rușilor la mijlocul lunii august, și în jurul hub-ului strategic Pokrovsk.

Șapte așezări au fost recucerite în sectoarele de front de la Dobropillia și Pokrovsk în timpul operațiunii, a precizat Zelenski, citând un raport al șefului armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi.

Donețk, epicentrul luptelor

Regiunea estică Donețk, care este ocupată doar parțial de armata rusă, dar pe care Moscova vrea ca Ucraina să o abandoneze înainte de încheierea oricărui fel de acord de pace, rămâne epicentrul celor mai intense lupte.

Joi, un atac cu bombe ghidate rusești a ucis cinci civili în Kostiantynivka, oraș situat la aproximativ 40 de kilometri (25 mile) de Dobropillia.

Forțele ruse s-au apropiat la 8 kilometri de oraș, care a servit mult timp ca un centru logistic crucial pentru trupele ucrainene ce apără acolo o porțiune a liniei frontului.