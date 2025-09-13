O investigație de presă dezvăluie câți soldați ruși au murit în Ucraina până acum. Kievul avansează alte cifre

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina, relatează The Kyiv Independent.

Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 – 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi.

Ancheta precizează că numărul real al victimelor este probabil semnificativ mai mare, deoarece informaţiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări pe reţelele sociale ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale, declaraţii ale autorităţilor locale şi alte surse.

Numărul victimelor înregistrat de Mediazona nu include pierderile militare din regiunile Doneţk şi Luhansk ocupate de Rusia.

Ce anunță Statul Major al Ucrainei

Moscova și Kievul rareori furnizează rapoarte oficiale despre pierderile lor militare. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului la scară largă a depășit 1 milion.

Ultimul raport transmis vineri de Statul Major General al Ucrainei vorbește despre faptul că Rusia „a pierdut” 1.092.780 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale. Cifrele sunt în mare măsură în conformitate cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale.

Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi a susținut pe 9 septembrie că Rusia a pierdut aproape 300.000 de soldați numai în 2025.