Putin susține că un post din armata rusă are atât de mulți doritori încât trebuie organizat concurs: „Chiar și cei care vin uneori în vacanță continuă să participe la lupte”

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri pe larg despre drone și rolul acestora pe frontul din Ucraina, liderul de la Kremlin susținând în conferința sa anuală de presă că postul de operator de dronă a devenit cel mai râvnit de către voluntarii ruși, relatează TASS.

Putin a subliniat în mod special în timpul conferinței de presă că numărul de voluntari pentru posturile de operator de drone pentru frontul din Ucraina este atât de mare încât Ministerul Apărării de la Moscova este nevoit să anunțe un concurs.

Președintele rus a mai susțint că operatorii de drone pot să participe la bătălii inclusiv când sunt în permisie.

„Chiar și cei care vin uneori în vacanță [înapoi în Rusia] continuă să participe la luptele armate”, spus el, adăugând că „tehnologiile moderne permit acest lucru.”

Putin a declarat că Andrei Belousov, economistul pe care l-a numit în funcția de ministru al Apărării anul trecut este implicat personal în coordonarea producției de drone, dar a admis totuși o lacună a complexului militar-industrial rus.

Vladimir Putin a amintit de drona Baba Yaga a ucrainenilor

„Trebuie spus, și nu este nimic de care să ne fie rușine: cred că am devenit liderul incontestabil în această privință – în ceea ce privește numărul de drone. Da, ne lipsesc cele grele, precum Baba Yaga a inamicului, dar, per total, în prezent îl depășim numeric pe inamic în ceea ce privește numărul de drone pe aproape fiecare linie a frontului. Poate că există zone specifice în care avem lipsuri, dar, per total, este un fapt evident”, a subliniat liderul de la Kremlin.

„Se știe că există încă o lipsă de drone grele. Ministerul Apărării și Ministerul Industriei și Comerțului lucrează la acest aspect. Și această problemă va fi rezolvată”, a adăugat Vladimir Putin.

Deși nu a oferit o cifră exactă a voluntarilor care s-au încris pentru posturile de operator de dronă, el a pretins în timpul conferinței de presă că peste 400.000 de persoane au semnat contracte cu forțele armate ruse anul acesta.

El a declarat totodată în comentariile făcute vineri că forțele armate ruse au calea deschisă spre a avansa spre Slaviansk, un mare oraș ucrainean care a fost ocupat și în timpul războiului separatist din Donbas, dar eliberat de forțele Kievului.