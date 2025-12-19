Vladimir Putin numește noul mare oraș ucrainean pe care armata rusă a pus ochii: Calea e deschisă

Vladimir Putin, fotografiat alături de generalul Valeri Gherasimov pe 17 decembrie 2025, în timpul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a făcut-o la ministerul rus al Apărării, FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a numit în conferința sa de presă maraton un nou mare oraș ucrainean despre care spune că va putea fi atacat în curând de forțele sale de invazie din Ucraina, relatează TASS.

„Chiar recent, șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, comandantul grupării și comandanții de pe teren, comandantul brigăzii, care se afla în biroul meu, au raportat despre capturarea orașului Seversk”, a afirmat Putin. „Aceasta este o așezare importantă, iar de aici se deschid oportunități de deplasare către una dintre principalele zone fortificate din această parte a aglomerării spre Slaviansk”, a continuat el.

„Krasnâi Liman va fi eliberat în viitorul foarte apropiat, mișcarea va continua spre Slaviansk”, a adăugat liderul de la Kremlin în conferința sa de presă anuală.

Conform recensământului efectuat de Ucraina în 2001, Slaviansk avea o populație de 122.575 de locuitori.

Armata rusă a ajuns la mai puțin de 30 de kilometri de orașul Slaviansk

Orașul este centrul administrativ al raionului Slaviansk din partea de nord a regiunii Donețk și este un important centru industrial și nod feroviar. Separatiștii pro-ruși din Donețk susținuți de detașamente ale forțelor speciale ruse au ocupat orașul în mai 2014, după anexarea ilegală a Crimeii și declanșarea conflictului separatist din Donbas. Orașul a fost eliberat de armata ucraineană două luni mai târziu.

Orașul a fost bombardat de mai multe ori de armata rusă după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și se crede că populația sa a scăzut la aproximativ 24.000 de locuitori de la începutul războiului.

În primele faze ale invaziei Slaviansk ajunsese un oraș din prima linie a frontului, dar forțele armate ruse s-au retras ulterior și s-au concentrat pe alte sectoare.

Harta frontului realizată de site-ul liveuamap arată că forțele ruse s-au apropiat în prezent la mai puțin de 30 de kilometri de oraș în mai multe direcții.