Qatarul a invocat forța majoră în contractele pentru gaz natural lichefiat cu mai multe țări, inclusiv din Europa

QatarEnergy, compania de stat a Qatarului care gestionează toate activitățile legate de exploatarea petrolului și gazelor, a declarat forță majoră asupra unor contracte pe termen lung de furnizare cu gaz natural lichefiat (GNL), inclusiv pentru clienți din Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, transmit Reuters și Al Jazeera.

Decizia de marți vine pe fondul perturbărilor de producție și aprovizionare cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Forța majoră este o clauză contractuală care permite unei părți să fie scutită de obligațiile sale din cauza unor evenimente imprevizibile. Companii petroliere din Kuweit și Bahrain au invocat, de asemenea, recent forța majoră.

Piețele globale de energie au fost zdruncinate din temelii după ce Statele Unite și Israel au început să atace Iranul pe 28 februarie.

Loviturile iraniene cu rachete și drone în întregul Orient Mijlociu, inclusiv în regiunea Golfului, au vizat instalații petroliere și de gaze.

În plus, Iranul a închis aproape complet Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă esențială din Golf prin care tranzitează aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și GNL.

Perturbări majore pe piața gazelor naturale

Atacurile și închiderea strâmtorii au amplificat îngrijorările, pe măsură ce prețurile energiei au crescut puternic.

Saad al-Kaabi, directorul general al QatarEnergy, a declarat săptămâna trecută că un atac iranian asupra instalației de gaze Ras Laffan din Qatar a eliminat aproximativ 17% din capacitatea de export de GNL a țării, provocând pierderi anuale estimate la 20 de miliarde de dolari și punând în pericol livrările către Europa și Asia.

Saad al-Kaabi a declarat pentru agenția de presă Reuters că două dintre cele 14 instalații de lichefiere a gazului, precum și una dintre cele două instalații de conversie a gazului în lichide, au fost avariate în urma atacurilor iraniene.

El a precizat că reparațiile vor scoate din funcțiune o producție de 12,8 milioane de tone de GNL pe an pentru o perioadă de trei până la cinci ani.

Qatarul și statele din Golf au condamnat atât loviturile iraniene, cât și cele israeliene asupra infrastructurii energetice

Atacul iranian asupra Ras Laffan a venit după ce armata israeliană a vizat câmpul de gaze offshore South Pars din Iran, cel mai mare din lume, situat în largul coastei provinciei sudice Bushehr.

Majed al-Ansari, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, a condamnat Israelul pentru atacarea South Pars, subliniind că acest câmp de gaze iranian este o extensie a câmpului North Field din Qatar.

Atacul a reprezentat „un pas periculos și iresponsabil în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a declarat al-Ansari într-un comunicat. „Vizarea infrastructurii energetice constituie o amenințare la adresa securității energetice globale, precum și a populațiilor din regiune și a mediului”, a continuat el.

Qatarul și alte țări din Golf au condamnat, de asemenea, atacurile continue ale Iranului asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune, subliniind că aceste lovituri încalcă dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite.