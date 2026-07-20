Rabla Auto 2026: Titularii cărților electronice de identitate întâmpină probleme la înscriere. Ce trebuie selectat în formular

Mai multe persoane care dețin cărți electronice de identitate au semnalat, luni, pe Facebook, că nu au putut introduce numărul noului act în formularul necesar înscrierii în Programul Rabla Auto 2026.

Administrația Fondului pentru Mediu explică, pe site-ul programului, că solicitanții trebuie să selecteze în formular opțiunea „Carte de identitate electronică”, nu „Carte de identitate standard”.

Înscrierile în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice au început luni, 20 iulie, la ora 10:00, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu.

La scurt timp după deschiderea sesiunii, pe pagina de Facebook a AFM au apărut mai multe sesizări din partea unor persoane care susțin că formularul PDF nu le permite să introducă seria cărții electronice de identitate.

„Pentru cei cu CEI nu se poate introduce seria cărții electronice de identitate în căsuța din PDF”, a scris unul dintre utilizatori.

O altă persoană a afirmat că titularii CEI nu au putut introduce datele în sistem, în timp ce un alt utilizator a întrebat dacă formularul a fost verificat înainte de deschiderea sesiunii.

CEI este prescurtarea pentru Cartea Electronică de Identitate, noul document de identitate de dimensiunea unui card bancar, care conține un cip electronic.

Numărul CEI are un format diferit de cel al vechii cărți de identitate: două litere urmate de șapte cifre.

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