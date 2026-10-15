Răbufnire a lui Zelenski după ultimele decizii ale SUA: „Am terminat-o cu asta”

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, exprimându-și nemulțumirea față de oprirea „periculoasă” informațiilor furnizate de serviciile secrete americane și de problemele apărute concomitent cu serviciul de internet print satelit Starlink, venite într-o perioadă de atacuri rusești intense, scrie Financial Times.

Reacția vine după ce liderul ucrainean a fost presat de Donald Trump să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, după ce președintele SUA a relaxat sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină, susținând că această măsură ar contribui la scăderea prețurilor la combustibil în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare.

Marți, Zelenski a spus că Ucraina nu a mai atacat rafinăriile rusești de la „armistițiul” în domeniul energiei anunțat de Trump duminică.

Rusia a continuat însă să lovească infrastructura energetică ucraineană, iar Kremlinul a transmis prin Dmitri Peskov, că „nu a fost specificat nimic în termeni concreți”, așa că „activitatea în acest domeniu continuă”.

„Am terminat-o cu asta”

Acum, în interviul pentru FT, Zelenski a spus că vor fi reluate loviturile asupra unităților rusești de procesare a petrolului.

„Bariera (privind atacarea rafinăriilor) a fost eliminată. Am terminat-o cu asta”, a declarat el ferm.

Zelenski a subliniat că a suspendat atacurile asupra infrastructurii energetice timp de trei zile pentru a se conforma dorințelor SUA, în timp ce Moscova a continuat să bombardeze infrastructura energetică ucraineană și să ucidă civili — peste 100 în ultima săptămână.

În ciuda pauzei acordate de Ucraina, el a afirmat că forțele sale au rămas fără alertele de avertizare timpurie din partea SUA privind rachetele balistice inamice.

Cu Starlink „nu a fost o problemă tehnică

De asemenea, serviciul de comunicații prin satelit Starlink al lui Elon Musk a fost încetinit pe întreg teritoriul țării, împiedicând operațiunile de pe linia frontului și atacurile de rază medie împotriva obiectivelor militare rusești.

Zelenski a afirmat că oficialii militari ucraineni au fost informați de omologii lor americani că „dacă nu veți opri [atacurile asupra infrastructurii energetice], vă vom bloca accesul la informații”, deși ulterior acest lucru a fost prezentat la Kiev ca o defecțiune tehnică.

El a respins ideea că disfuncționalitățile sistemului satelitar Starlink ar fi putut fi cauzate de o defecțiune: „Nu a fost o problemă tehnică, a fost o chestiune de voință.”