„Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”. Șeful diplomației iraniene, interviu pentru presa din SUA

Ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, a apărat decizia Teheranului de a ataca state vecine din Golf ca ripostă la operațiunea lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, duminică, în cadrul unor declarații făcute pentru postul american NBC, potrivit AFP.

Araghchi a spus că rachetele iraniene nu pot lovi Statele Unite, așa că forțele Teheranului atacă ținte americane din alte state ale Golfului.

„Americanii sunt cei care au început acest război împotriva noastră, atacându-ne, și ne apărăm. Deci este evident că rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”, a declarat șeful diplomației iraniene.

„Ce putem să facem este să atacăm baze americane și instalații americane din jurul nostru, care se află din păcate pe pământul, după cum știți, țărilor vecine”, a continuat Abbas Araghchi.

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian le ceruse scuze țărilor vecine atacate de Iran. Chiar și așa, statele din Golf au reclamat în continuare atacuri.

Un incendiu uriaș a cuprins o clădire în Kuweit, duminică dimineața, iar atacuri cu rachete și drone au fost raportate în întreaga regiune.

Araghchi: Poporul iranian își va alege noul lider

În cadrul declarațiilor făcute duminică pentru NBC, șeful diplomației iraniene a mai spus că „ține de popor” să își aleagă următorul lider suprem, chiar dacă președintele american Donald Trump afirmase că ar trebui să aibă și el un rol în alegerea noului conducător de la Teheran.

„Nu permitem nimănui să se amestece în afacerile noastre interne. Ține de poporul iranian să își aleagă noul lider”, a declarat Araghchi.

El a spus, de asemenea, că Donald Trump „ar trebui să le ceară scuze oamenilor din regiune și poporului iranian pentru distrugerea și crimele pe care le-au făcut împotriva noastră”.