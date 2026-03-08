Orientul Mijlociu, în flăcări: Atacurile iraniene continuă în Golf, amenințări de anihilare din partea SUA, Teheranul promite să lupte încă șase luni

O explozie izbucnește în urma unor atacuri în apropierea Turnului Azadi, lângă Aeroportul Internațional Mehrabad din Teheran, pe 7 martie 2026. Sursă foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Țările din Golf au anunțat atacuri sâmbătă și duminică, chiar și după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că organismul de conducere temporar al țării a aprobat suspendarea loviturilor împotriva vecinilor, cu excepția cazului în care aceste țări ar lansa un atac împotriva Iranului, potrivit France 24, Reuters și BBC.

Un incendiu uriaș a cuprins o clădire în Kuweit, duminică dimineața, iar atacuri cu rachete și drone au fost raportate în întreaga regiune, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua săptămână.

Armata din Kuweit a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat duminică atacuri cu rachete și drone.

„Apărarea aeriană din Kuweit se confruntă în prezent cu atacuri ostile cu rachete și drone”, a declarat armata, duminică dimineața, într-o postare pe X, adăugând că sunetele exploziilor erau rezultatul interceptărilor efectuate de sistemele de apărare aeriană.

⚡️#BREAKING A large fire engulfed one of the towers in Kuwait after it was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/vtAAM0OQGG — War Monitor (@WarMonitors) March 8, 2026

Trump sugerează anihilarea totală a Iranului

După amenințare că va distruge complet Iranul, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este interesat de negocieri cu Teheranul și a ridicat posibilitatea ca războiul să se încheie doar atunci când Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreun lider la putere.

Sâmbătă, în timpul unei discuții cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că operațiunea militară aeriană ar putea face negocierile inutile dacă toți potențialii lideri ai Iranului vor fi uciși și armata iraniană va fi distrusă.

„La un moment dat, nu cred că va mai rămâne nimeni care să spună «Ne predăm»”, a declarat Trump.

Iranul spune că va continua lupta

Pe de altă parte, Iranul poate lupta împotriva SUA și Israelului timp de cel puțin șase luni, a declarat Garda Revoluționară.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue un război intens timp de cel puțin șase luni, la ritmul actual al operațiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, potrivit agenției de știri Fars.

Scuzele președintele iranian a provocat agitație

Scuzele președintele Iranului pentru atacurile asupra vecinilor săi, în încercarea de a calma furia din Golf, au stârnit critici din partea extremiștilor din țara sa.

„Îmi cer scuze personal țărilor vecine care au fost afectate de acțiunile Iranului”, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian, îndemnându-le să nu se alăture atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului.

El a respins cererea lui Trump ca Republica Islamică să se preda necondiționat, calificând-o drept „un vis”, dar a spus că consiliul său de conducere temporar a fost de acord să suspende atacurile asupra statelor vecine, cu excepția cazului în care atacurile asupra Iranului ar proveni de pe teritoriul acestora.

Declarațiile lui Pezeshkian au provocat agitație politică în Iran, determinând biroul său să reitereze că armata iraniană va răspunde ferm la atacurile din bazele americane.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat la televiziunea de stat că nu există divergențe între oficialii iranieni cu privire la gestionarea războiului.

Amenințări cu riposta

Arabia Saudită a transmis Teheranului că atacurile iraniene continue asupra regatului și asupra sectorului său energetic ar putea determina Riadul să răspundă în mod similar, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu această chestiune.

Guvernele Arabiei Saudite, Kuweitului și Emiratelor Arabe Unite au raportat atacuri cu drone iraniene în țările lor sâmbătă și duminică dimineața, cu grade diferite de pagube.

Biroul de presă din Dubai a confirmat că resturile unei interceptări aeriene au căzut pe un vehicul în zona Al Barsha, provocând moartea unui șofer pakistanez.

Garda Revoluționară Iraniană a vizat și forțele americane dintr-o bază din Bahrain, a declarat presa de stat iraniană.

Casa Albă, în alertă

În Statele Unite, Casa Albă a suspendat pentru moment un buletin de securitate federal care ar fi avertizat asupra unei amenințări sporite la adresa SUA în contextul conflictului cu Iranul, a declarat pentru Reuters un oficial al administrației Trump.

Însă o recentă evaluare a serviciilor de informații americane a avertizat că Iranul și aliații săi „probabil” reprezintă o amenințare de atacuri țintite asupra Statelor Unite.

L ambasada SUA Oslo a avut loc o explozie duminică dimineața, provocând pagube minore, dar fără victime, a declarat poliția norvegiană.

Martori oculari au declarat pentru cotidianul norvegian Verdens Gang că s-a văzut fum ridicându-se din zona din jurul complexului ambasadei. Nu este clar pentru momennt ce a provocat explozia sau cine a fost implicat.

Explozii la Teheran

Explozii uriașe s-au auzit în anumite zone din Teheran, a relatat presa de stat, în timp ce Israelul a declarat că a atacat baze de rachete și centre de comandă iraniene.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini filmate de martori oculari aratând flăcări uriașe luminând cerul, sâmbătă seară, în Teheran, după ce agenția de știri oficială iraniană a anunțat că o instalație de stocare a petrolului a fost ținta atacurilor SUA și Israelului, potrivit CBS.

Eyewitness footage shows massive plumes of flames lighting up the night sky in Tehran on Saturday after the Iranian state news agency said an oil storage facility was targeted by the latest U.S. and Israeli strikes. pic.twitter.com/YsjyFcuNNI — CBS News (@CBSNews) March 8, 2026

Atacurile SUA-Israel au ucis cel puțin 1.332 de civili iranieni și au rănit mii de persoane, potrivit ambasadorului Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani.

Forțele americane sunt probabil responsabile pentru un aparent atac asupra unei școli de fete iraniene, care a ucis zeci de copii, au declarat oficiali americani pentru Reuters. Dar Trump, fără a oferi dovezi, a declarat reporterilor sâmbătă că Iranul este responsabil.

„Credem că a fost făcut de Iran, deoarece, după cum știți, munițiile lor sunt foarte imprecise. Nu au niciun fel de precizie. A fost făcut de Iran”, a spus Trump. Secretarul apărării Pete Hegseth, care stătea în spatele lui Trump la bordul Air Force One, a spus că problema este încă în curs de investigare.

Avertisment pentru Liban

În Iran, agențiile de știri locale, citând o sursă din Ministerul Petrolului iranian, au relatat că depozite de combustibil au fost lovite de atacuri în trei zone, inclusiv Karaj, la vest de Teheran.

Pe fondul extinderii conflictului, Israelul a avertizat Libanul că va plăti „un preț foarte mare” dacă nu va controla militanții Hezbollah, aliați ai Iranului, în timp ce a bombardat bastioanele grupului cu lovituri aeriene și a organizat un raid aerian mortal în est.

Mai multe clădiri din suburbiile sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah au fost reduse sâmbătă dimineață. Numărul morților în urma atacurilor Israelului asupra Libanului de luni a crescut la aproximativ 300, după ce cel puțin patru persoane au fost ucise când un atac israelian a lovit un apartament din clădirea hotelului Ramada din centrul Beirutului, a declarat ministerul sănătății din Liban.

A fost primul atac care a lovit inima capitalei libaneze de la reluarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah săptămâna trecută.

Clericii radicali vor un lider suprem cât mai repede

Strategia aparentă a Iranului de a crea haos maxim a crescut costurile conflictului prin majorarea prețurilor la energie și afectarea legăturilor comerciale și logistice globale.

Compania națională de petrol din Kuweit a început să reducă producția sâmbătă, adăugându-se la reducerile anterioare de petrol și gaze din Irak și Qatar.

Războiul a agitat piețele globale, iar prețurile petrolului au atins niveluri maxime în ultimii ani, odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz.

Clericii radicali au solicitat alegerea rapidă a unui nou lider suprem, au relatat sâmbătă mass-media iraniene, întâlnirile urmând să aibă loc încă de duminică.