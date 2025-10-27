Radiografia la zi a PNL. Un episod straniu cu Bolojan și Thuma în plină criză în Coaliție, liderul începe să fie izolat

Ilie Bolojan s-a instalat de trei luni în fruntea PNL și de patru luni la Palatul Victoria, cu misiunea de a ridica partidul și de a salva finanțele. Combativ, dar marcat de un soi de încăpățânare și răceală, cu bună credință, dar în lipsa unei echipe de colaboratori, Bolojan începe să fie izolat în ambele funcții. Modelul Oradea nu se aplică ușor la București, iar comunicarea este una de criză. De la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu și-a apărat premierul cum o făcea Traian Băsescu pe vremuri.



Bolojan le-a transmis recent apropiaților că mai bine rupe guvernarea cu PSD decât să înceapă un scandal cu partenerii din Coaliție. Cu toate acestea, atacurile repetate ale liderilor din Kiseleff l-au scos pe Bolojan din modul defensiv. Pentru prima dată a reacționat și l-a avertizat pe Sorin Grindeanu că dacă nu este mulțumit de actuala Coaliție poate să încerce o relație cu AUR.



Dincolo de dușmani, premierul ar trebui să se preocupe și de „prietenii” din propriul partid.

Dacă dăm puțin timpul înapoi, venirea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL, cu doar o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din 1 decembrie a ridicat scorul partidului cu câteva procente. Au recunoscut-o, în acel moment, mai mulți lideri. Cele 8 procente obținute de „ostașul” Ciucă la prezidențiale au lăsat partidul în degringoladă și datorii.

În doar zece luni pe scena națională, Bolojan a fost deja președinte-interimar al României și acum premier. Pe cât de repede a urcat steaua liderului PNL, la fel de repede pare că se stinge. Dintr-un personaj salvator, mitul începe să se destrame, iar mulți jubilează în interiorul partidului. Adversarii îi pregătesc deja crucea.

Ilie Bolojan nu a reușit în cele trei luni să-și câștige propriul partid, să-și impună autoritatea. La Congres a ezitat, chiar a recunoscut apropiaților că nu a dorit să-și instaleze propria echipă de conducere prin intermediul unei moțiuni. Au apărut astfel falii majore, oamenii săi au câștigat cu greu pozițiile dorite. Gruparea Thuma, apropiată de PSD și Sorin Grindeanu, a impus nume în conducerea centrală precum Nicoleta Pauliuc.

Mandatul lui Ilie Bolojan în fruntea partidului nu este pentru patru ani, ci doar pentru doi ani. Un fel de interimat aprobat de Congres, la fel ca funcția de premier pe care trebuie să o cedeze PSD tot peste doi ani.

Sunt două decizii care vulnerabilizează poziția lui Ilie Bolojan. De obicei, un președinte de partid sau un premier este instalat după alegeri pentru un mandat plin de patru ani. Aproape nimeni nu pleacă din start cu ideea că urmează să fie schimbat în scurt timp.

Bolojan a acceptat acest rol de „premier de sacrificiu”, care nu este interesat de propria popularitate. Principalul său atribut îl reprezintă credibilitatea. Principala sa problemă este că acțiunile sale îl pot duce rapid spre o ieșire din prim plan, iar ultimele sondaje indică o scădere bruscă la capitolul încredere.

Echipa lui Bolojan s-a evaporat

Când te uiți mai atent, observi că echipa lui Bolojan nu există. Adrian Veștea, ales prim-vicepreședinte la Congres, a dispărut la Brașov unde este președintele Consiliului Județean. Nu are nicio poziție publică la nivel național în sprijinul premierului.

Cătălin Predoiu, personajul care a adunat cele mai multe voturi în bătălia internă, își conservă imaginea și comunică doar unde vrea și când vrea. Nu se ceartă cu PSD, nu își apără premierul.

Nicoleta Pauliuc, o adevărată colecționară de terenuri în Ilfov, joacă în tabăra lui Hubert Thuma.

Ciprian Ciucu, prins în lupta pentru Primăria Capitalei și dezastruoasa comunicare a partidului, încearcă să joace rolul de soldat loial lui Ilie Bolojan. Este singurul care iese să își apere președintele. Dar el are propria miză: Primăria Capitalei.

Dan Motreanu, secretar general neales de Congres, face naveta între Bruxelles și București și trebuie să descurce datoriile partidului. Rezistă în funcții de peste 20 de ani. Este vocal în Coaliții, puțin vocal în spațiul public.

Rareș Bogdan, Florin Roman, Lucian Bode, lideri din vechea gardă, au intrat în silenzio stampa, așteaptă ca Ilie Bolojan să își rupă gâtul. Generalul Ciucă nu mai așteaptă nimic, a dispărut.

Dacă PSD trimite zilnic armata de „berbeci”, formată din trioul Câciu-Fifor-Budăi, să spargă imaginea lui Bolojan, PNL este anesteziat.

„Aproape nimeni nu simte nevoia să-l apere pe premier”, constată Raluca Turcan, vicepreședinte PNL.

Iftime de la Botoșani nu îi răspunde lui Budăi, probabil fiind supărat că a pierdut poziția de prim-vicepreședinte la Congres, Falcă de la Arad e preocupat de fotovoltaice și Parlamentul European, nu de Fifor, iar pesedistul Câciu este lăsat să dea lecții de economie, după ce a fost ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene.

În aceste condiții, Bolojan rămâne o țintă ușoară pentru oricine, iar motive de atac se găsesc.

Sforile se trag în partid

Hubert Thuma împlinește în curând 52 de ani. E un politician destul de tânăr, dar relativ necunoscut marelui public. Conduce Consiliul Județean Ilfov și are în salba sa mai mulți vicepreședinți care îi datorează pozițiile în partid. Thuma nu apare în interviuri, nu dă declarații decât foarte rar, dar face jocurile în interiorul PNL.

Hubert Thuma. Inquam Photos / George Călin

Îi place să se descrie ca un fel de strateg care trage sforile fără fie în lumina reflectoarelor. În 2014, a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție. Între timp a fost reabilitat.

Puterea sa în partid a crescut după dispariția lui Iulian Dumitrescu, liderul din Prahova. De asemenea, relația de prietenie a lui Thuma cu Sorin Grindeanu este de notorietate.

Un moment straniu la ultima ședință

La ultima ședință a Biroului Executiv al partidului a avut loc un moment straniu, după cum îl descriu cei prezenți. Hubert Thuma, vicepreședinte PNL, i-a cerut direct lui Ilie Bolojan să iasă public și să dezmintă informațiile că „l-ar săpa”. Dacă nu o face Ilie Bolojan, comunicatorii partidului să prezinte ei mesajul, a fost solicitarea. Liderul din Ilfov i-a reamintit premierului că i-a susținut toate proiectele și că este „de partea sa”. Bolojan nu i-a dat o replică, conform celor prezenți la BEX.

A fost o acțiune de forță a lui Thuma, care nu vrea să fie considerat responsabil pentru un eventual eșec al lui Ilie Bolojan.

Thuma, vicepreședinte pe regiunea Ilfov-București, mai are un meci personal: cu Ciprian Ciucu, potențial candidat PNL pentru Primăria Capitalei. „Nu cred că avem o colaborare, ca să fiu drăguț. Eu nu am inițiat niciodată conflicte în interiorul partidului”, descria Ciucu relația cu Thuma, într-un interviu pentru Digi24 pe 9 octombrie. Ciucu a lansat săgeți către colegul său de partid și cu ocazia Congresului din iulie.

Discretul personaj din Ilfov are un alt preferat pentru Primăria Capitalei: Stelian Bujduveanu. Ciprian Ciucu are sprijinul lui Ilie Bolojan și prima șansă să reprezinte PNL în lupta pentru Primăria Capitalei.

Thuma mai are o carte în mânecă, pe George Tuță, primarul Sectorului 1, fost consilier al directorului SRI.

Un eventual eșec al lui Ciucu la Primăria Capitalei ar putea fi imputat direct de adversarii din partid lui Ilie Bolojan. Primarul Sectorului 6 știe că nu este „iubit” în organizația care ar trebui să-l susțină pentru București.

Bolojan nu comunică cu propriul partid, ruptură totală

Ilie Bolojan nu este o victimă, ci participă, uneori, prin propriile greșeli la erodarea imaginii. Liderul PNL nu comunică cu partidul, ci se izolează la Palatul Victoria, iar situația tinde să devină una gravă.

„Nu aflăm deciziile de la premier, care e președintele nostru. Le aflăm de la televizor. Vi se pare normal că nu vine să vorbească cu noi? Cum să îl apărăm dacă nu știm ce a decis, de ce a decis, cum a decis? Nu avem informații, vă place sau nu, Bolojan nu ne bagă în seamă, crede că le poate face pe toate singur. Bucureștiul nu e Oradea”, a comentat situația internă un membru al conducerii PNL.

HotNews.ro a prezentat în exclusivitate că guvernul Bolojan a tăiat subvenția pentru partid. Deși decizia avea potențial pozitiv pentru PNL, informația nu a fost transmisă însă și în Modrogan, toți liderii susțin că au aflat „din presă”. Nici Departamentul de Comunicare al PNL, dar nici cel al Guvernului nu au putut prezenta informația corect.

„Nu este pentru prima dată când Bolojan nu comunică. Oamenii cer audiențe președintelui nostru și nu le acordă sau stă foarte puțin de vorbă cu ei. Un președinte rupt de propriul partid. Știu că mulți spun că sunt tabere, că unii îi vor răul, dar nici el nu se ajută”, a fost poziția un alt vicepreședinte PNL.

Bolojan a intrat în conflict și cu propriii parlamentari când le-a cerut să fie de acord cu reducerea sumei forfetare. A fost refuzat vehement.

Nici primarii nu îi sunt alături, deranjați de reforma administrativă și măsurile luate la Palatul Victoria.

PSD între șantaj și amenințări

Atitudinea PSD, principalul partener din guvernare, față de Ilie Bolojan a fost una de șantaj sau amenințare directă. L-a amenințat pe Bolojan că nu participă la ședințele Coaliției, că nu susține pachetele de reducere a deficitului, iar acum îi cere demisia, prin vocea lui Sorin Grindeanu, dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR.

Premierul nu a răspuns niciodată, a decis că aceasta este politica sa. A spus că nu vrea să repete episodul cu Nicu și Marcel din campania anului 2024. Putea ataca PSD pentru eșecul de la CCR: pe ministrul Justiției, pe ministrul Muncii, pe vicepremierul Neacșu sau Secretarul General al Guvernului, toți de la PSD. Nu a făcut-o, cum nu a criticat puternic nici guvernarea Ciolacu.

PSD a șantajat politic Coaliția cu ruperea dacă PNL și USR vor avea candidat comun pentru Primăria Capitalei, deși acest punct nu exista în acordul de guvernare.

De fiecare dată, PSD a mizat pe un singur lucru: că Bolojan nu are sprijinul propriului partid. De altfel, Claudiu Manda, care va deveni numărul doi în PSD la Congresul din noiembrie, a lansat deja mesajul de adio pentru Bolojan.

„Poți să pleci încotro vrei, către nord, către sud, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să-și numească un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare”.

Din inima Olteniei, noua echipă PSD anunță că este pregătită să facă jocurile cu PNL peste capul lui Bolojan.

Sorin Grindeanu a convocat, vineri, un grup de lucru la Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, fără să existe o decizie în Coaliție. Liderul interimar al PSD se erijează în politicianul responsabil care rezolvă problema fără să aibă nevoie de participarea premierului la discuții. Încă un gest pentru decredibilizarea lui Ilie Bolojan și a acțiunilor sale guvernamentale.

În acest tablou, fără suportul total al propriului partid și amenințat de PSD, fără susținerea necondiționată a președintelui Dan, cu o accentuată tendință de pierdere a suportului popular, care va fi drumul lui Ilie Bolojan și, mai ales, până când?

Dacă el și-a ales misiunea sacrificiului, ce va urma pentru PNL și Bolojan după luna noiembrie sau această iarnă? Va merge partidul în spatele său sau îl arunca ușor peste bord? De obicei, a fost aleasă varianta numărul doi.

Două momente vor fi decisive pe termen scurt: alegerile din Capitală și reforma pensiilor magistraților. În funcție de rezultatul lor, Ilie Bolojan își poate evalua șansele de a continua la Palatul Victoria, dar și ca președinte PNL. Și trebuie să decidă cât timp mai înghite atacurile PSD.

