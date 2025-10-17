Bolojan s-a ținut de cuvânt, dar n-a anunțat. Guvernul a tăiat din banii partidelor. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”

Reducerea subvenției pentru partide s-a efectuat prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, iar tăierea este de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat oficial, la solicitarea HotNews, diminuarea bugetului partidelor.

Bolojan a promis o tăiere de 10%, dar a făcut una de aproape 20%, mai exact de 17,6% din ce urmau să primească partidele pentru 2025.

Cum se împart acum banii a comunicat AEP.

Sumele alocate pentru subvenția partidelor sunt stabilite anual prin legea bugetului de stat. Parlamentul a decis, la finalul anului trecut, că partidele vor încasa 284 de milioane de lei în 2025. Dar, prin decizia Guvernului, s-au tăiat 50 de milioane de lei, 17,6% din sumă. Informația nu a fost prezentată clar de la Guvern sau Coaliție, însă a fost descoperită de HotNews în rectificarea bugetară. Cum s-au petrecut lucrurile.

Pe 1 octombrie s-a făcut

Premierul și președintele PNL Ilie Bolojan a promis în luna iulie, după ce a fost instalat în funcție, că urmează să fie redusă subvenția pentru partidele politice. A spus că se va tăia din suma alocată prin bugetul de stat. Acest lucru s-a produs, pe 1 octombrie, cu ocazia rectificării bugetare.

Cu toate acestea, informația nu a fost prezentată explicit de reprezentanții Guvernului, nici de premier sau de șefii partidelor.

Dimpotrivă, la două zile după rectificare, pe 3 octombrie, Ilie Bolojan susținea că subvenția partidelor va fi redusă la o viitoare rectificare bugetară cu 10%.

Potrivit mai multor surse politice contactate de HotNews, mai mulți politicieni de top din conducerea PNL, PSD și USR nu au știut că subvenția a fost deja redusă prin rectificarea din 1 octombrie 2025. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a spus o sursă politică pentru redacție.

Metoda prin care s-a redus subvenția

Ministrul de Finanțe a declarat după ședința de Guvern din 1 octombrie că „a operat reținerea de 10% pe care o avea Ministerul de Finanțe pe bugetul AEP, ceea ce reprezintă aproximativ 51 de milioane de lei”.

Alexandru Nazare nu spune însă explicit că subvenția a fost redusă, ci vine cu o completare.

„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi, Ministerul de Finanțe, o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan este vorba doar de rectificare și în rectificare v-am explicat cum am operat zona de autoritate electorală”, a declarat Nazare la Palatul Victoria, în conferința din 1 octombrie 2025.

Ministrul a lăsat astfel de înțeles că nu s-a redus subvenția pentru partidele politice și că va exista o decizie viitoare în acest sens.

A vorbit despre tăieri de 10% și a făcut aproape 20%

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 3 octombrie, la două zile după adoptarea rectificării bugetare, că se va discuta în Coaliție despre reducerea subvenției pentru partide cu ocazia altei rectificări bugetare.

„Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan nu a precizat nici el în conferința de presă că s-a tăiat subvenția pentru partidele politice cu ocazia rectificării din 1 octombrie.

Ce înseamnă reținere de 10% din bugetul instituțiilor

Parlamentul a adoptat în timpul guvernului Ciucă legea prin care un procent de 10% din bugetul fiecărei instituții este blocat până la rectificarea bugetară. Acest principiu se aplică și Autorității Electorale Permanente, cea care distribuie subvenția pentru partidele politice.

Guvernul decide la rectificarea bugetară dacă suma rămâne la instituție sau procentul de 10% este retras.

În această situație se încadrează anunțul ministrului de Finanțe privind retragerea a 10% din bugetul AEP.

Numai că legea nu permite să se umble la bugetul de salarii, care rămâne neatins. Astfel, prin retragerea sumei a fost diminuată subvenția partidelor politice.

AEP a pierdut peste 50 de milioane de lei la rectificarea bugetară, suma menționată și de ministrul Nazare în conferința de la Palatul Victoria.

Oficial: AEP anunță reducerea subvenției pentru partide

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat, la solicitarea HotNews, că bugetul alocat partidelor a fost redus de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Valoarea subvenției din 2025 reprezintă o reducere față de banii primiți de partide în 2024, anul cu patru runde de alegeri, dar este aproape egală cu suma încasată în 2023, an fără alegeri.

Proiecția realizată de AEP privind subvenția partidelor politice până la finalul anului 2025, după rectificarea bugetară, potrivit comunicării către HotNews:

PSD – 77.101.731 de lei;

– 77.101.731 de lei; AUR – 45.591.468 de lei;

– 45.591.468 de lei; PNL – 41.976.836 de lei;

– 41.976.836 de lei; USR – 29.794.829 de lei;

– 29.794.829 de lei; SOS – 19.819.130 de lei;

– 19.819.130 de lei; POT – 15.969.345 de lei;

– 15.969.345 de lei; PMP – 1.090.837 de lei;

– 1.090.837 de lei; Forța Dreptei – 1.035.821 de lei.

Partidele încasează subvenția pe baza rezultatelor de la alegerilor parlamentare și locale. PMP și Forța Dreptei nu au reprezentanți în Parlament, dar au aleși locali.

Ce se întâmplă cu rambursarea pentru campania prezidențială: banii nu rămân la partide

Guvernul Bolojan a alocat la rectificarea bugetară și banii pentru rambursarea cheltuielilor efectuate la alegerile prezidențiale din mai 2025. Suma totală aprobată în ședința din 1 octombrie este de 169 de milioane de lei.

Banii nu ajung însă toți la partidele politice. Spre exemplu, Nicușor Dan și Victor Ponta, doi candidați care au cheltuit sume importante în campania prezidențială, nu au fost susținuți financiar de un partid politic.

Din 169 de milioane de lei aproape 100 de milioane vor ajunge la cei doi candidați pentru a-și plăti împrumuturile luate în timpul campaniei.

Crin Antonescu și George Simion, alți candidați cu cheltuieli importante în campanie, au mizat tot pe împrumuturile luate de PSD, PNL și AUR. Banii care vor fi primiți de la AEP după rambursare urmează să fie restituiți celor care au împrumutat partidul, conform legii privind finanțarea campaniilor electorale.

Astfel, banii primiți după rambursare nu rămân în vistieria de partid, ci merg pentru stingerea împrumuturilor luate de candidații independenți sau partide.